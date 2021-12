Ab Mon­tag, 13. Dezem­ber 2021, tritt im Stadt­ge­biet der geän­der­te Fahr­plan der Hof­Bus GmbH in Kraft. Der neue Fahr­plan setzt Opti­mie­rungs­vor­schlä­ge der Fahr­gä­ste um. Die geän­der­ten Lini­en­füh­run­gen ermög­li­chen nun stünd­lich drei direk­te Ver­bin­dun­gen vom Haupt­bahn­hof zur Hoch­schu­le bzw. von der Hoch­schu­le zum Haupt­bahn­hof. Auch die Anbin­dung zwi­schen Haupt­bahn­hof und Innen­stadt wird attrak­ti­ver, da die Lud­wig­stra­ße und das Obe­re Tor ohne Umstieg erreich­bar sind. Auch für den Hal­te­punkt Berg­stra­ße, der als Bus­bahn­hof der Regio­nal­bus­se dient, sind die neu­en Ver­bin­dun­gen von Vorteil.

Auf den ein­zel­nen Lini­en kommt es zu fol­gen­den Änderungen:

Die Linie 5 fährt stünd­lich ab Haupt­bahn­hof über die Fabrik­zei­le zur Hoch­schu­le und den glei­chen Lini­en­weg zurück.

Die Linie 6 fährt stünd­lich ab Haupt­bahn­hof über die Lud­wig­stra­ße zur Hoch­schu­le und den glei­chen Lini­en­weg zurück.

Die Linie 7 fährt stünd­lich ab der End­sta­ti­on Alsen­ber­ger Stra­ße zum Haupt­bahn­hof und wei­ter über Nah­ver­sor­gungs­zen­trum und Bres­lau­stra­ße in Rich­tung Hoch­schu­le. Die­sen Lini­en­weg fährt die Linie 7 auch in Rich­tung Alsen­ber­ger Straße.

Von Lin­den­bühl kom­mend endet die Linie 8 am Son­nen­platz und setzt dort alle 60 Minu­ten wie­der in Rich­tung Lin­den­bühl ein. An Sonn­ta­gen dient die Hal­te­stel­le Untreu­see als End­sta­ti­on und setzt ab dort wie­der stadt­ein­wärts ein.

Die Linie 10 ver­kehrt wie gewohnt im Stun­den­takt zwi­schen Leimitz und Krö­ten­hof und bedient hier­bei in bei­den Rich­tun­gen die Hal­te­stel­le Breslaustraße.

Auf­grund gerin­ger Fahr­gast­aus­la­stung endet sams­tags der Ver­kehr des Anruf-Lini­en­bus­ses der Linie 12 bereits um 19.57 Uhr am Sonnenplatz.

Mon­tags bis frei­tags ent­fällt die Fahrt der Spät­ver­kehrs­li­nie 15, Abfahrt 19.45 Uhr am Son­nen­platz. Die­se Fahrt ist im Fahr­plan der Linie 7 enthalten.

Die Ver­stär­ker­fahrt V9 von Mon­tag bis Frei­tag wird ein­ge­stellt. Die Fahrt vom Haupt­bahn­hof zur Hoch­schu­le wird von der Linie 5 abgedeckt.

Schü­ler­ver­kehr (nur an Schultagen)

Der Schul­bus E2 star­tet spä­ter ab Son­nen­platz (Abfahrt 07.17 Uhr) und bedient die gewohn­te Strecke in Rich­tung Krö­ten­hof. Der Schul­bus E2 fährt um 07.18 Uhr die Hal­te­stel­le Berg­stra­ße an, um das hohe Fahr­gast­auf­kom­men der Linie 2 zu die­ser Uhr­zeit zu ent­la­sten. Die Schü­ler wer­den gebe­ten, außer der Linie 2 (Abfahrt Berg­stra­ße 07.16 Uhr), auch den Schul­bus E2 Rich­tung Mün­ster­schu­le, Süd­ring 100, Krö­ten­brucker Grund­schu­le und Schul­zen­trum zu nutzen.

Schü­ler aus Wölbattendorf/​Osseck kön­nen am Son­nen­platz um 07.37 Uhr von der Linie 12 auf die Linie 9 umstei­gen und somit ins Schul­zen­trum gelangen.

Eben­so kann der Anschluss an der Hal­te­stel­le Dr.-Enders-Straße für die­se Ver­bin­dung genutzt wer­den. Die Linie 12 kommt an der Hal­te­stel­le Dr.-Enders-Straße stadt­ein­wärts um 07.32 Uhr an und die Linie 9 in Rich­tung Schulzentrum/​Heimstätten fährt um 07.42 Uhr an der Hal­te­stel­le Dr.-Enders-Straße stadt­aus­wärts ab.

Die Früh-Taxi-Fahr­ten der Lini­en 4, 9 und 12 blei­ben mon­tags bis frei­tags bestehen, wer­den jedoch mit einem Lini­en­bus bedient. Die Früh-Taxi-Fahrt der Linie 7 ist nun im Fahr­plan integriert.

Die neu­en Abfahrt­zei­ten der ein­zel­nen Hal­te­stel­len und die geän­der­ten Lini­en­ver­läu­fe befin­den sich auf der Home­page der Hof­Bus GmbH www​.stadt​wer​ke​-hof​.de/​o​e​p​n​v​/​f​a​h​r​p​l​a​n​-​l​i​n​i​e​n​/​a​b​f​a​h​r​t​s​z​e​i​ten.