BUND Natur­schutz kri­ti­siert Umgang mit wert­vol­len Stadtbäumen

Im Früh­jahr die­ses Jah­res wur­de pres­se­wirk­sam die Ret­tung einer 200 Jah­re alte Eiche in der Pfeufer­stra­ße gefei­ert. Nun wur­de die­se und ein wei­te­rer gro­ßer Baum im Zuge des Neu­baus einer Wohn­an­la­ge gefällt. „Eine sol­che Baum­zer­stö­rung mit Ansa­ge ist in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels nicht mehr hin­nehm­bar. Es hät­te alles dar­an gesetzt wer­den müs­sen die­sen Natur­schatz für die Zukunft zu erhal­ten“ kri­ti­siert Mar­tin Bücker, Vor­sit­zen­der des BUND Natur­schutz Bam­berg, die Fällung.

Wie konn­te es dazu kom­men? Eigent­lich soll­ten die bei­den Bäu­me erhal­ten blei­ben. Im Zuge der Aus­hub­ar­bei­ten für die Bau­gru­be wur­den jedoch so gro­ße Wur­zel­be­rei­che beschä­digt bezie­hungs­wei­se ent­fernt, dass die Bäu­me nicht mehr über­le­bens­fä­hig waren. Des­halb wur­de die Fäl­lung geneh­migt und Ende letz­ter Woche vollzogen.

Der gesam­te Vor­gang hin­ter­lässt beim BUND Natur­schutz einen sehr bit­te­ren Bei­geschmack. Bereits in sei­ner Stel­lung­nah­me zum Bau­an­trag hat­te der BUND Natur­schutz im Jahr 2019 gefor­dert, die Plä­ne so zu ändern, dass die Bäu­me auf dem Gelän­de über­le­ben kön­nen. In der Bau­ge­neh­mi­gung durch die Stadt wur­de dann auch der Erhalt der mei­sten Bäu­me festgeschrieben.

Dies galt nicht für die besag­te Eiche und so soll­te sie im März 2021 gefällt wer­den. Doch Pro­test­ak­tio­nen der Anwohner*innen haben mit Unter­stüt­zung des BUND Natur­schutz erreicht, dass der Baum nicht gefällt, son­dern nur zurück gestutzt wur­de. Die Pres­se berich­te­te dar­über unter dem Titel „Wie Anwoh­ner eine Eiche ret­ten“. Herr Haß­fur­ter von der ver­ant­wort­li­chen Bau­fir­ma Post­ler ließ sich für das Ein­len­ken noch loben und alle Betei­lig­ten schie­nen zufrie­den. Doch bereits das Ergeb­nis des Baum­schnitts weck­te erheb­li­che Zwei­fel dar­an, ob der Baum die­se Maß­nah­me über­le­ben wür­de. Er hat es nicht und eine wei­te­re benach­bar­te Eiche war auf­grund der Schä­den, die durch die Bau­tä­tig­kei­ten ent­stan­den, eben­falls nicht mehr zu retten.

„Das Fäl­len oder Gefähr­den eines jeden gesun­den Stadt­bau­mes ist ver­ant­wor­tungs­los und kurz­sich­tig! Wir haben in Bam­berg nicht vie­le davon und sie sind für die Lebens­qua­li­tät von unschätz­ba­rem Wert. Ange­sichts der stei­gen­den Tem­pe­ra­tu­ren in Fol­ge des Kli­ma­wan­dels wer­den sie sogar noch wich­ti­ger. Ersatz­pflan­zun­gen und Aus­gleichs­maß­neh­men kön­nen nie­mals eines gro­ßen alten Bau­mes erset­zen. Des­halb muss sich heu­te jede Bebau­ung an den vor­han­de­nen Baum­be­stand anpas­sen und nicht umge­kehrt“ for­dert Mar­tin Bücker für zukünf­ti­ge Planungen.