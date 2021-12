Zu einem öku­me­ni­schen Uni-Jazz-Got­tes­dienst laden die evan­ge­li­sche und die katho­li­sche Hoch­schul­ge­mein­de am kom­men­den Sonn­tag, 12. Dezem­ber um 19 Uhr in die Erlö­ser­kir­che am Kuni­gun­den­damm ein. Der hoff­nungs­vol­le Got­tes­dienst unter der Über­schrift „‘Hoff­nung‘ ist das Ding mit den Federn“ (E. Dick­in­son) wird gestal­tet von Prof. Dr. Iris Her­mann, Neue­re deut­sche Lite­ra­tur, und Pfar­rer Tho­mas Braun. Den Jazz spie­len Kon­rad Busch­hü­ter (Kla­vier), Ste­ven Male­kas (Gitar­re) und Omar Gon­zá­lez (Kon­tra­bass). Ein­lass nur mit FFP2-Mas­ke. Um Spen­den wird am Aus­gang gebeten.