Das Ange­bot von Schul­ter­schluss, Wil­de Wur­zeln und Cari­tas lief erfolg­reich im Herbst Such­ter­kran­kun­gen in Fami­li­en bil­den nicht nur einen erheblichen…

Was pas­siert, wenn in einer öffent­li­chen Ein­rich­tung wie dem Kli­ni­kum Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz der Strom plötz­lich aus­fällt? Die Notrufnummern…

Weih­nachts­zeit im Forch­hei­mer AWO-Bücher-Basar

Am Sams­tag, den 11. Dezem­ber, hat der Bücher-Basar am Vor­mit­tag geöff­net Im Dezem­ber hat der AWO Bücher­ba­sar in der Klosterstraße…