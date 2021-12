Gewin­ner sind bekannt

„Mit gutem Essen Schu­le machen – Wir ret­ten Lebens­mit­tel“ war das Mot­to der Tage der Schul­ver­pfle­gung 2021. Die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) hat alle baye­ri­schen Schu­len dazu auf­ge­ru­fen, pas­sen­de Aktio­nen durch­zu­füh­ren und die­se krea­tiv fest­zu­hal­ten. Unter den ein­ge­reich­ten Bei­trä­gen wur­den nun die Gewin­ner gekürt.

An den dies­jäh­ri­gen Tagen der Schul­ver­pfle­gung soll­ten sich Schü­le­rin­nen und Schü­ler aktiv mit der Ver­mei­dung von Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung aus­ein­an­der­set­zen, prak­ti­sche Erfah­run­gen sam­meln und Ernäh­rungs­kom­pe­ten­zen auf­bau­en. Eini­ge Schu­len haben sich des­halb zum Ziel gesetzt, Lebens­mit­tel zu ret­ten und ihre Schul­ver­pfle­gung genau­er unter die Lupe zu neh­men. Dabei sind vie­le Ideen und Kon­zep­te ent­stan­den, was die Schu­le kon­kret gegen Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung tun kann.

„Es ist toll zu sehen, wie die Schü­le­rin­nen und Schü­ler das The­ma umge­setzt haben. Jeder Schritt gegen Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung zählt und die teil­neh­men­den Schu­len haben in ihrer Men­sa einen Anfang gemacht. Denn in Bay­ern könn­ten jähr­lich 1,3 Mio. Ton­nen Lebens­mit­tel­ver­lu­ste ent­lang der Wert­schöp­fungs­ket­te ver­mie­den wer­den“, erklärt Dr. Chri­stia­ne Brun­ner, Lei­te­rin der Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) in Kulmbach.

Von Vide­os über Doku­men­ta­tio­nen bis hin zum E‑Book – Kin­der und Jugend­li­che nutz­ten unter­schied­li­che Medi­en, um das The­ma „Lebens­mit­tel ret­ten“ in den Schul­all­tag zu inte­grie­ren und zu veranschaulichen.

Vier krea­ti­ve Wer­ke haben die Jury beson­ders über­zeugt. Das sind die Gewinner:

Schö­nach-Schu­le, Son­der­päd­ago­gi­sches För­der­zen­trum (Alten­stadt) aus Ober­bay­ern West

Eme­renz-Mei­er-Mit­tel­schu­le, OGTS (Wald­kir­chen) aus Niederbayern

Adolph-Kol­ping-Berufs­schu­le (Schwein­furt) aus Unterfranken

Wil­li-Ulfig-Mit­tel­schu­le (Regens­burg) aus der Oberpfalz

Die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern bedankt sich bei allen teil­neh­men­den Ein­rich­tun­gen für ihr Enga­ge­ment und wünscht auch wei­ter­hin viel Freu­de bei der Umset­zung einer nach­hal­ti­gen und wert­schät­zen­den Schulverpflegung.

Die näch­sten Tage der Schul­ver­pfle­gung fin­den im Jahr 2022 statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de/​T​a​g​e​d​e​r​S​c​h​u​l​v​e​r​p​f​l​e​g​ung