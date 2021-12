Nach Info­tref­fen und wöchent­li­chen Orga­tref­fen haben sich in Scheß­litz und Umge­bung vie­le Inter­es­sen­ten für eine öko­lo­gi­sche Gemü­se­ver­sor­gung aus der Regi­on gefun­den. Aktu­ell befin­det sich ein Ver­ein in Grün­dung. „Damit wird wohl ein Nerv der Zeit getrof­fen“, meint Man­dy Baum, die als zustän­di­ge Mit­ar­bei­te­rin ILE Jura-Scheß­litz ange­stellt ist. An den Info­aben­den im Som­mer wur­de das Prin­zip einer „Soli­da­ri­schen Land­wirt­schaft“, von Selbst­ern­te­gär­ten und die Abnah­me von Bio-Regio-Gemü­se Kisten vor­ge­stellt. Die Teil­neh­mer an den Info­aben­den hat­ten die Mög­lich­keit, ihr Inter­es­se an einer Abnah­me von Öko­lo­gisch und regio­nal erzeug­ten Gemü­se zu bekun­den. Über 30 Haus­hal­te signa­li­sier­ten Bereit­schaft, sich an einer Soli­da­ri­schen Land­wirt­schaft als Ern­te­tei­ler zu betei­li­gen. Das Orga­team sucht nun zusam­men mit Man­dy Baum nach einer oder meh­re­ren Flä­chen (Grö­ße 3000 bis 6000 Qua­drat­me­ter), in Scheß­litz und Umge­bung, die für den Gemü­se­an­bau geeig­net wären. Um Hin­wei­se oder Ange­bo­te bit­tet Man­dy Baum per E‑Mail an baum@​verein-​jura-​schesslitz.​de. Über wei­te­re Ern­te­tei­ler und moti­vier­te Mit­pla­ner freut sich die Gruppe.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei: Man­dy Baum, E‑Mail:. baum@​verein-​jura-​schesslitz.​de oder Tel: 09207 981–32