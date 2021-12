das Impf­zen­trum Hofer Land bie­tet am Diens­tag, den 14.12.2021, Impf-Außen­ein­sät­ze mit vor­he­ri­ger Anmel­dung in Hof und Gerolds­grün an:

von 11:00 bis 17:30 Uhr im Foy­er der Hofer Frei­heits­hal­le, Kulm­ba­cher Str. 4 , Ein­gang über den Park­platz der Freiheitshalle)

, Ein­gang über den Park­platz der Freiheitshalle) von 11:00 bis 17:30 Uhr in Gerolds­grün, Turn­hal­le der Lothar von Faber Grund­schu­le, Am Mühl­hü­gel 11, Geroldsgrün

Das Ange­bot rich­tet sich ins­be­son­de­re an Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die weni­ger mobil sind oder aus Alters­grün­den nicht an den Son­der­impf­ak­tio­nen ohne Ter­min teil­neh­men kön­nen. Des­halb fin­det der Impf-Außen­ein­satz aus­schließ­lich mit vor­he­ri­ger Anmel­dung statt.

Ter­mi­ne kön­nen ent­we­der tele­fo­nisch über die Impf­hot­line 09281/57–777 (Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 8:00 und 17:00 Uhr) oder online über www​.impf​zen​tren​.bay​ern ver­ein­bart werden.

Die Imp­fun­gen sind kosten­frei und fin­den mit einem mRNA-Impf­stoff (Moder­na oder Bio­N­Tech) statt. Es wer­den sowohl Auf­fri­schimp­fun­gen als auch Erst­imp­fun­gen angeboten.

Mit­zu­brin­gen sind ein gül­ti­ger Aus­weis und – falls vor­han­den – ein Impf­buch. Dar­über hin­aus ist es hilf­reich, den Auf­klä­rungs­bo­gen für mRNA-Impf­stof­fe aus­ge­füllt mit­zu­brin­gen. Die­sen fin­den Sie auf der Sei­te des Impf­zen­trums Hofer Land unter www​.imp​fung​-hof​er​land​.de/​d​o​w​n​l​o​a​d​s​-​m​r​n​a​-​i​m​p​f​s​t​o​ff/

Wei­te­re Außen­ein­sät­ze des Impf­zen­trums Hofer Land – mit und ohne vor­he­ri­ger Anmel­dung – fin­den Sie unter www​.imp​fung​-hof​er​land​.de/​i​m​p​f​a​k​t​i​o​nen