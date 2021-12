AVA­LON Fach­be­ra­tungs­stel­le gegen sexua­li­sier­te Gewalt, Bera­tung und Prä­ven­ti­on e.V. bie­tet auch wäh­rend der pan­de­mie­be­ding­ten Unter­bre­chung der Schul­be­su­che prä­ven­ti­ve Ange­bo­te an.

Eltern, Inter­es­sier­te und Fach­kräf­te sind herz­lich zu den monat­lich online statt­fin­den­den Eltern­aben­den ein­ge­la­den. In dem kosten­frei­en Infor­ma­ti­ons­abend „Wie schüt­zen wir unse­re Kin­der vor sexua­li­sier­te Gewalt“ infor­mie­ren wir über sexu­el­le Gewalt, wie die Täter-Betrof­fe­nen-Dyna­mik aus­sieht, was bei einem Ver­dacht getan wer­den kann und wie Eltern durch ihr Erzie­hungs­ver­hal­ten ihre Kin­der in ihrem Selbst­be­wusst­sein stär­ken und somit einen wich­ti­gen Bei­trag zur kon­ti­nu­ier­li­chen Prä­ven­ti­on lei­sten können.

Der näch­ste Eltern­abend fin­det am Don­ners­tag, den 9. Dezem­ber um 19 Uhr statt. Wei­te­re Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen, als auch die Anmel­dung zu den Ter­mi­nen fin­den Sie auf unse­rer Home­page www​.ava​lon​-bay​reuth​.de