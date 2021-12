Yoga mit Sirid Lang in Göpfersgrün

Wun­sie­del – Seit Okto­ber 2021 hat Sirid Lang den Yoga­raum im Fich­tel­grün in Göp­fers­grün gemie­tet. Aus­ge­stat­tet mit Yoga­mat­ten und Sitz­kis­sen, fin­den dort in den Abend­stun­den ver­schie­de­ne Kur­se und Ritua­le statt. Bei Ker­zen­schein führt Sirid Lang Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer in ihren Yogakur­sen in Ent­span­nungs- und Atem­übun­gen ein und nimmt im Anfän­ger­kurs, der im Janu­ar wie­der beginnt, ger­ne Neu­ein­stei­ger mit auf. Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik besuch­te Sirid Lang in den neu­en Räu­men und wünsch­te viel Erfolg für ihre Kurse.

