Wegen des neu ent­flamm­ten Ansturms auf Coro­na-Test­mög­lich­kei­ten haben die Mal­te­ser jetzt auch ihre Test­stel­le in Wai­schen­feld am Bischof-Nau­sea-Platz reak­ti­viert. Das Schnell­test­zen­trum nimmt am mor­gi­gen Don­ners­tag (9. Dezem­ber) wie­der sei­nen Betrieb auf. Die vor­läu­fi­gen Test­zei­ten im Mal­te­ser-Haus sind diens­tags und don­ners­tags jeweils von 18.30 bis 20 Uhr und an Sonn­ta­gen von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Für eine Testung ist eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung nötig. Anmel­dun­gen bit­te über unse­re Inter­net­sei­te www​.mal​te​ser​-wai​schen​feld​.de