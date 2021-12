An die­sem Frei­tag, den 10.12.21, fin­det in Töpen erneut eine Son­der­impf­ak­ti­on ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung statt. Von 08:00 bis 16:00 Uhr besteht die Mög­lich­keit, sich in der Turn­hal­le von Töpen (Königs­hof­str. 1) imp­fen zu las­sen. Das Ange­bot rich­tet sich ins­be­son­de­re an Per­so­nen, deren erste Impf­se­rie min­de­stens fünf Mona­te zurück­liegt und die eine Auf­fri­schimp­fung wün­schen. Dar­über hin­aus haben bis­lang unge­impf­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, sich imp­fen zu lassen.

Die Imp­fun­gen sind kosten­los und fin­den ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung mit einem mRNA-Impf­stoff statt.

Mit­zu­brin­gen sind die Ver­si­cher­ten­kar­te, ein gül­ti­ger Aus­weis und – falls vor­han­den – ein Impf­buch. Dar­über hin­aus ist es hilf­reich, den Auf­klä­rungs­bo­gen für mRNA-Impf­stof­fe aus­ge­füllt mit­zu­brin­gen. Die­sen fin­den Sie auf der Sei­te des Impf­zen­trums Hofer Land unter www​.imp​fung​-hof​er​land​.de/​d​o​w​n​l​o​a​d​s​-​m​r​n​a​-​i​m​p​f​s​t​o​ff/

Wei­te­re geplan­te Impf­ak­tio­nen – auch mit vor­he­ri­ger Anmel­dung – fin­den Sie unter www​.imp​fung​-hof​er​land​.de/​i​m​p​f​a​k​t​i​o​nen