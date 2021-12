Weih­nachts­kon­zert in ver­klei­ner­ter Form

Am Sams­tag, 11. Dezem­ber 2021, fin­det um 16 Uhr in der Erlö­ser-Kir­che das belieb­te, stim­mungs­vol­le Weih­nachts­kon­zert der Städ­ti­schen Musik­schu­le statt, das heu­er mit einem Gruß­wort von Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner eröff­net wird.

Auch in Zei­ten der Pan­de­mie bleibt es ein fester Bestand­teil im Jah­res­ab­lauf – wenn auch in ver­klei­ner­ter Form. Auf­grund der Redu­zie­rung der Platz­ka­pa­zi­tät auf 25 Pro­zent muss­ten die­ses Jahr lei­der die vie­len gro­ßen Ensem­bles, die sonst das fami­liä­re Bild der Ver­an­stal­tung prä­gen, aus dem Pro­gramm genom­men wer­den. So bleibt aber wenig­stens ein klei­nes Bei­spiel leben­di­ger Kul­tur als Zei­chen dafür, dass es nicht ganz still wer­den soll. Ent­spre­chend der gel­ten­den Schutz­maß­nah­men ist der Zutritt nur für Geimpf­te und Gene­se­ne, die einen aktu­el­len Test­nach­weis vor­le­gen kön­nen, gestat­tet (2G Plus).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.musik​schu​le​.bam​berg​.de