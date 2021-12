Die Bie­tig­heim Stee­lers geben den Ver­tei­di­ger fest nach Kas­sel ab

Fabi­an Rib­nitz­ky kehrt den Bie­tig­heim Stee­lers den Rücken zu und wech­selt zu den Kas­sel Hus­kies. Somit steht er natür­lich auch unse­ren Sel­ber Wöl­fen nicht mehr per För­der­li­zenz zur Ver­fü­gung. Fabi­an Rib­nitz­ky kam in die­ser Sai­son in 5 Spie­len bei uns zum Ein­satz und erziel­te 2 Assists und kas­sier­te 2 Strafminuten.

Der VER Selb e.V. bedankt sich bei Fabi­an Rib­nitz­ky für sei­nen Ein­satz und wünscht ihm per­sön­lich als auch sport­lich alles Gute!