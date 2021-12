Der Orts­ver­band der FDP Gun­dels­heim lädt alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am Mitt­woch, den 22.12.2021 um 18:30Uhr via zoom zu einem aktu­el­len Ein­blick „nach Ber­lin“ hin­ter die Kulis­sen von Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen und Regie­rungs­bil­dung ein. Zu Gast ist Ste­phan Tho­mae, MdB, bis­he­ri­ger stell­ver­tre­ten­der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der und neu­er Par­la­men­ta­ri­scher Geschäfts­füh­rer der FDP-Frak­ti­on, Chef­un­ter­händ­ler im Bereich Fami­lie sowie Mit­un­ter­händ­ler Inne­res und Migra­ti­on. Neben span­nen­den Anek­do­ten aus den inter­nen Ver­hand­lun­gen der Regie­rungs­bil­dung gibt Ste­phan Tho­mae auch einen Aus­blick – was ver­än­dert sich durch die Ampel-Koali­ti­on, was kommt 2022 als erstes und wel­che The­men sind bei der „Ampel“ noch offen?

Wir freu­en uns auf einen inter­es­san­ten Abend mit Ihnen, denn nach dem Impuls haben Sie die Mög­lich­keit Fra­gen zu stel­len, Anre­gun­gen und Kri­tik ein­zu­brin­gen und mit­zu­dis­ku­tie­ren. Mode­riert wird die Dis­kus­si­on von Gemein­de­rat Ste­fan Wolf. Die Ver­an­stal­tung fin­det auf­grund der aktu­el­len Umstän­de digi­tal statt. Die Ein­wahl­da­ten lauten:

per Link: https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​3​8​9​1​1​7​7​397

oder per Tele­fon: +49 69 5050 0952 bzw. +49 695 050 2596

Mee­ting-ID: 838 9117 7397