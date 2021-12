Brand in Hofer Mehrfamilienhaus

HOF. Ein Brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Hofer Osten beschäf­tig­te am Diens­tag­vor­mit­tag zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te. Brand­fahn­der der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof haben die Ermitt­lun­gen übernommen.

Gegen 10.40 Uhr ging die Mit­tei­lung über den Brand in einer Woh­nung im Erd­ge­schoss des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Wirth­stra­ße ein. Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­weh­ren, des Ret­tungs­dien­stes und der Poli­zei eil­ten zum Brand­ort. Beim Ver­las­sen des Gebäu­des erlit­ten vier Bewoh­ner des Hau­ses eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung und muss­ten medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Nach ersten Schät­zun­gen dürf­te der ent­stan­de­ne Sach­scha­den bei etwa 150.000 Euro lie­gen. Die 68-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin der Woh­nung in der das Feu­er aus­brach, war zum Zeit­punkt des Bran­des nicht Zuhause.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen wegen fahr­läs­si­ger Brand­stif­tung aufgenommen.