Abster­ben­de Lin­de am Ottoplatz

Eine abster­ben­de Lin­de am Otto­platz wird am Don­ners­tag, 9. Dezem­ber, gefällt. Die Vita­li­tät des Bau­mes war bereits so weit geschwächt, dass er nicht mehr zur ret­ten ist. Für die Arbei­ten muss die Ver­bin­dung Otto­platz – Resi­denz­stra­ße am Vor­mit­tag für kur­ze Zeit voll gesperrt wer­den. Zudem müs­sen bereits vor­ab eini­ge gegen­über­lie­gen­de Stell­plät­ze gesperrt werden.

Da an die­sem Stand­ort eine Nach­pflan­zung auf­grund der ört­li­chen Bege­ben­hei­ten nicht mög­lich ist, wird als Ersatz im ERBA-Park eine statt­li­che Schwarz-Pap­pel gepflanzt.