In 147 Fäl­len sind Schu­len, in 30 Fäl­len Kin­der­ta­ges­stät­ten betroffen

In 147 Schul­klas­sen in Stadt und Land­kreis Bam­berg fehl­ten Ende ver­gan­ge­ner Woche Schü­ler auf­grund einer Qua­ran­tä­ne. In 13 Fäl­len, in denen meh­re­re Schü­ler infi­ziert waren, muss­te die gesam­te Klas­se in Quarantäne.

In Kin­der­ta­ges­stät­ten in Stadt und Land­kreis gab es Ende ver­gan­ge­ner Woche 30 lau­fen­de Qua­ran­tä­nen. In neun Fäl­len wären ein­zel­ne Per­so­nen betrof­fen. In 21 Fäl­len muss­ten Grup­pen geschlos­sen werden.