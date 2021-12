Impf­zen­trum: Bis­her 409.136 Imp­fun­gen durchgeführt

In der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wur­den in der 48. Kalen­der­wo­che 19.590 Coro­na-Schutz­imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon ent­fal­len 8.434 Imp­fun­gen auf das Impf­zen­trum in der Erlan­ger Sedan­stra­ße sowie auf Son­der­ak­tio­nen. 11.156 Imp­fun­gen wur­den bei Haus­ärz­tin­nen und Haus­ärz­ten in Stadt und Land­kreis vor­ge­nom­men. Somit wur­den ins­ge­samt seit Beginn (KW 53/2020) 409.136 Imp­fun­gen verabreicht.

Ins­ge­samt haben 182.993 Per­so­nen die Zweit­imp­fung erhal­ten und damit den vol­len Schutz (Quo­te voll­stän­di­ger Schutz: min­de­stens 72,6 Pro­zent), 48.879 Per­so­nen haben bereits eine Auf­fri­schungs­imp­fung erhal­ten. Zu den Imp­fun­gen, die durch ange­stell­te Betriebs­ärz­tin­nen und Betriebs­ärz­te bzw. betriebs­ärzt­li­che Dien­ste unab­hän­gig vom Impf­zen­trum durch­ge­führt wur­den, lie­gen der Stadt Erlan­gen kei­ne voll­stän­di­gen Zah­len vor.

Ter­mi­ne für Erst‑, Zweit- oder Dritt­imp­fun­gen kön­nen ent­we­der bei den Haus­ärz­tin­nen und Haus­ärz­ten oder im Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt über das bay­ern­wei­te Por­tal https://​impf​zen​tren​.bay​ern oder die Hot­line unter 09131 86–6500 ver­ein­bart wer­den. Imp­fun­gen ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung sind im Impf­zen­trum nur noch sams­tags von 13:00 bis 17:00 Uhr mög­lich. Dezen­tra­le Son­der­ak­tio­nen mit mobi­len Teams ohne Regi­strie­rung und Ter­min und wei­te­re aktu­el­le Infor­ma­tio­nen fin­den sich im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.

Die Stadt Erlan­gen betreibt das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Erlan­gen (kreis­frei) und den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt. Es befin­det sich in den Räu­men des ehe­ma­li­gen Inter­sport Eisert in Erlan­gen (Nägels­bach-/Sedan­stra­ße). Seit Anfang Dezem­ber sind zudem zwei feste Impf­stel­len in Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt in Betrieb.

Abfall­weg­wei­ser 2022 erhältlich

Seit Anfang Dezem­ber ist der Abfall­weg­wei­ser 2022 der Stadt Erlan­gen erhält­lich. Er kann im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​b​f​a​l​l​w​e​g​w​e​i​ser her­un­ter­ge­la­den wer­den. Gedruck­te Exem­pla­re lie­gen im Rat­haus, städ­ti­schen Dienst­stel­len, Stadt­teil­zen­tren sowie den Filia­len der Spar­kas­se und der Volks­bank aus.

Der Abfall­weg­wei­ser, der im städ­ti­schen Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen ent­steht, beinhal­tet alle Ter­mi­ne zur Abho­lung von Papier­ton­ne und gel­ber Sack/​gelbe Ton­ne, wei­te­re Ter­mi­ne für das lau­fen­de Kalen­der­jahr, wie die Grün­gut­samm­lun­gen und die Weih­nachts­baum­ab­ho­lung. Außer­dem infor­miert er rund um Abfall­ton­nen- oder Con­tai­ner-Bestel­lun­gen sowie Öff­nungs­zei­ten und Ruf­num­mern der Abfallwirtschafts-Einrichtungen.