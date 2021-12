Ver­bin­dung zwi­schen Sport­platz und Reuth­berg in Obers­dorf ent­lang der Kreis­stra­ße LIF 4 – Gemein­schafts­ak­ti­on von Land­kreis Lich­ten­fels und Gemein­de Hoch­stadt am Main

„Das ist ein wesent­li­cher Bei­trag zur Sicher­heit der Fuß­gän­ge­rin­nen und Fuß­gän­ger ent­lang der Kreis­stra­ße LIF4“, stellt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner fest: Der Kreis­bau­hof hat gemein­sam mit der Gemein­de Hoch­stadt am Main einen Geh­weg vom Fuß­ball­platz Obers­dorf zum Reuth­berg in Obers­dorf gebaut.

„Ein siche­rer Geh­weg vom Reuth­berg zum Sport­platz war schon län­ger der Wunsch von den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und von der Spiel­ver­ei­ni­gung Obers­dorf. Wir freu­en uns, dass dem nun so schnell und unkom­pli­ziert Rech­nung getra­gen wur­de“, unter­streicht der Erste Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Hoch­stadt am Main.

Der Weg ver­bin­det den Park­platz am Sport­platz mit dem obe­ren Bereich des Reuth­bergs auf einer Län­ge von 85 Metern und hat eine Brei­te von 1,5 Metern. Der Kreis­bau­hof des Land­krei­ses Lich­ten­fels hat die Bau­ar­bei­ten zusam­men mit dem Bau­hof der Gemein­de Hoch­stadt am Main aus­ge­führt. Das Bau­ma­te­ri­al stell­te die Gemein­de Hoch­stadt am Main. Durch die­sen Lücken­schluss kön­nen die Fuß­gän­ge­rin­nen und Fuß­gän­ger ver­kehrs­si­cher ent­lang der Kreis­stra­ße LIF 4 lau­fen und müs­sen das Weg­stück nicht mehr auf der Fahr­bahn zurücklegen.

Der Hoch­stadter Bür­ger­mei­ster sag­te dem Kreis­bau­hof mit sei­nem Lei­ter Hei­ko Tre­mel und dem stell­ver­tre­ten­den Lei­ter, Franz Wink­ler, sowie den aus­füh­ren­den Mit­ar­bei­tern von Kreis­bau­hof und gemeind­li­chem Bau­hof ein herz­li­ches Dan­ke­schön für ihr Enga­ge­ment. Sein Dank galt vor allem auch Land­rat Meiß­ner für die Unterstützung.