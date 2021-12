Seba­sti­an Kör­ber, MdL und sein Team freu­en sich auf Ihren Besuch der Bür­ger­sprech­stun­de im Abge­ord­ne­ten­bü­ro in der Haid­feld­stra­ße 34, 91301 Forch­heim. Die Sprech­stun­de mit Ihrem Forch­hei­mer Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten fin­det am Frei­tag, 10.12.2021, von 14:00–16:00 Uhr statt. Auf­grund der aktu­el­len Infek­ti­ons­la­ge ist eine tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter 09191–616345 erfor­der­lich. Ger­ne kön­nen Sie uns auch eine E‑Mail an sebastian.​koerber@​fdpltby.​de schicken. Ihr ver­ein­bar­ter Ter­min kann auf Wunsch auch tele­fo­nisch stattfinden.

Dipl.-Ing. Seba­sti­an Kör­ber, MdL ist seit Okto­ber 2018 Mit­glied des Baye­ri­schen Land­tags und sitzt dort dem Aus­schuss für Woh­nen, Bau und Ver­kehr vor. Er ist Spre­cher der FDP-Frak­ti­on für Woh­nen, Bau und Ver­kehr. Der 38-Jäh­ri­ge Archi­tekt ist Stadt­rat sei­ner Hei­mat­stadt Forch­heim und Mit­glied im Kreis­tag. Von 2009–2013 war Kör­ber Mit­glied des Deut­schen Bun­des­tags. Seit 2013 gehört er dem geschäfts­füh­ren­den Lan­des­vor­stand der FDP Bay­ern an. Den Koali­ti­ons­ver­trag der sog. „Ampel-Regie­rung“ hat er in der Arbeits­grup­pe Bau­en und Woh­nen mitverhandelt.