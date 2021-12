Hef­ti­ge Kri­tik an man­gel­haf­tem bis ganz aus­ge­blie­be­nem Räum­dienst auf Rad­we­gen am ver­gan­ge­nen Wochenende

Nächt­li­cher Schnee­fall in Bam­berg – bis zum Vor­mit­tag sind die Auto­fahr­bah­nen und Fuß­we­ge weit­ge­hend geräumt. Und die Rad­we­ge? Vol­ler Schnee und Matsch. So war das am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de, als in der Nacht zum Sams­tag der erste Schnee in die­sem Win­ter in Bam­berg fiel. Und genau so darf es aber nicht sein – das for­dert jetzt nach­drück­lich Chri­sti­an Hader von Grü­nes Bam­berg und hat einen Dring­lich­keits­an­trag für den Bau­se­nat am Mitt­woch (8.12.2021) gestellt.

Seit lan­gem mah­nen die Grü­nen an, den Win­ter­dienst auf Bam­bergs Stra­ßen zu ver­bes­sern – und im letz­ten Sep­tem­ber schien dies auch Wir­kung gezeigt zu haben. Der für Schnee­räu­mun­gen zustän­di­ge Bam­ber­ger Ser­vice-Betrieb BSB stell­te im Stadt­rat sein „Win­ter­dienst­kon­zept Rad­ver­kehr“ vor und ver­brei­te­te Zuver­sicht in der Bam­ber­ger Radl-Szene.

„Da haben wir am Sams­tag jedoch einen mäch­ti­gen Dämp­fer erlebt“, zeigt sich Hader nun ent­täuscht. „Noch am spä­ten Vor­mit­tag waren sogar Fahr­rad-Haupt­ver­kehrs­ach­sen nicht geräumt.“ Es habe erheb­li­che Ver­let­zungs­ge­fahr bestan­den. Die Kri­tik des mobi­li­täts­po­li­ti­schen Grü­nen-Spre­chers ist dem­entspre­chend scharf: „Noch immer wer­den Rad­le­rin­nen und Rad­ler wie zweit­ran­gi­ge Ver­kehrs­teil­neh­men­de behan­delt. Doch genau den Rad­ver­kehr als wich­ti­ge Säu­le für eine Ver­kehrs­wen­de müs­sen wir unter­stüt­zen. Rad­fah­ren muss, so weit es irgend geht, sai­son­un­ab­hän­gig ermög­licht werden.“

Timm Schul­ze vom Vor­stand des Kreis­ver­bands Grü­nes Bam­berg erin­nert zudem dar­an, dass sich die Stadt als Mit­glied in der ‚Arbeits­ge­mein­schaft fahr­rad­freund­li­cher Kom­mu­nen in Bay­ern’ ver­pflich­tet hat, zuver­läs­sig Win­ter­dienst auf Rad­we­gen zu lei­sten: „Fahr­rad­freund­lich heißt mehr als ein Kon­zept auf dem Papier. Wir müs­sen das auch kon­se­quent in die Pra­xis umsetzen.“

Mit dem Dring­lich­keits­an­trag ver­lan­gen die Grü­nen Auf­klä­rung dar­über, was am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beim BSB schief lief, und Sofort­maß­nah­men für win­ter­fe­ste Radwege.