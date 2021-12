Fri­days for Future Bam­berg ruft am kom­men­den Frei­tag, 10. Dezem­ber wie­der zum Kli­mast­reik auf. Um 13 Uhr star­tet der Demonstrationszug.

Vor 6 Jah­re wur­de das Pari­ser Kli­ma­ab­kom­men ver­ab­schie­det. 195 Staa­ten erklär­ten ihre Bereit­schaft, Kli­ma­schutz­zie­le fest­zu­set­zen. Die glo­ba­le Erd­er­wär­mung soll­te auf maxi­mal 1,5 Grad Cel­si­us beschränkt wer­den. Denn steigt die Erd­er­hit­zung wei­ter, dro­hen kata­stro­pha­le Fol­gen. Die Kli­ma­kri­se gefähr­det die Exi­stenz der gesam­ten Mensch­heit, ihre Gesund­heit, ihre Sicher­heit und ihre Ernäh­rung. Gefei­ert wur­de das Abkom­men der Inter­na­tio­na­len Kli­ma­kon­fe­renz als histo­ri­scher Schritt. Die Maß­nah­men der Län­der gehen jedoch bei wei­tem nicht weit genug und sind vor allem zu spät. Im Som­mer 2021 erklär­te der Welt­kli­ma­rat das Ziel für nicht mehr erreich­bar. „Mit den Fol­gen wer­den wir jun­gen Men­schen leben müs­sen. Das, was jetzt ver­säumt wird, ist unse­re Zukunft.“, so Jakob Trenk­le vom Orga­ni­sa­ti­ons­team von Fri­days for Future Bam­berg. Mit dem Kli­mast­reik wol­len die jun­gen Men­schen auf die not­wen­di­gen Maß­nah­men hin­wei­sen, die jetzt ergrif­fen wer­den müs­sen, um die Erd­er­wär­mung zu brem­sen. Die Ver­an­stal­ter wei­sen dar­auf hin, FFP2 Mas­ken zu tra­gen und die Min­dest­ab­stän­de einzuhalten.