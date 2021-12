„Zu still, die Zeit“: Das ist der Titel der musi­ka­li­schen Advent­s­an­dacht am Don­ners­tag, 9. Dezem­ber, um 19 Uhr in der Ordens­kir­che. Im Mit­tel­punkt des Abends ste­hen kla­gen­de und fra­gen­de Tex­te und Melo­dien der Advents­zeit – und ihr lei­ser Trost. Kan­tor Micha­el Lip­pert, Pfar­re­rin Ange­la Hager sowie Jür­gen Raithel gestal­ten den Got­tes­dienst. Der Abend ist auch Teil der Rei­he „Gemein­sam auf dem Weg. Ange­bo­te für Trau­ern­de und Inter­es­sier­te“, ver­ant­wor­tet vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk und der Katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung. Es gilt das Hygie­nekon­zept der Kir­chen­ge­mein­de St. Georgen.