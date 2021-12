Das Baye­ri­sche Rote Kreuz wird den Coro­na-Test­be­trieb im BRK-Heim Münch­berg in der Leon­hard-Sei­del-Stra­ße 17 ab Mon­tag, den 06.12.2021, bis auf wei­te­res fortführen.

Das bedeu­tet, wie bis­her kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auch wei­ter­hin von Mon­tag bis Frei­tag in der Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr testen lassen.

Der Münch­ber­ger Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Zuber und Land­rat Dr. Oli­ver Bär bedan­ken sich beim BRK für die Bereit­schaft, die Test­stel­le in den kom­men­den Tagen wei­ter zu betreiben.

Dar­über hin­aus befin­den sich die Stadt Münch­berg sowie der Land­kreis Hof der­zeit in Gesprä­chen mit der Fir­ma 21Dx, die aktu­ell die Tests an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on in Hof durch­führt. Geplant ist die Errich­tung einer Außen­stel­le in Münchberg.