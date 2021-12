Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Pas­sant nach Ruhe­stö­rung angegriffen

Hof – Am Frei­tag­abend gegen 23 Uhr war eine Grup­pe jun­ger Män­ner in der obe­ren Mari­en­stra­ße unter­wegs, die laut­stark gröl­ten und san­gen. Ein Anwoh­ner sprach die Män­ner an und for­der­te sie auf, lei­se zu sein. Dar­auf kam ein Mann aus der Grup­pe auf ihn zu und schüt­te­te ihn Bier ins Gesicht, ein zwei­ter droh­te, ihm den Kie­fer zu bre­chen. Es kam zu einem Geran­gel und der Geschä­dig­te fiel mit den Angrei­fern zu Boden. Die Frau des Geschä­dig­ten hat­te zwi­schen­zeit­lich über Not­ruf die Poli­zei ver­stän­digt. Als sie nach drau­ßen ging, lie­ßen die Angrei­fer vom Geschä­dig­ten ab und rann­ten davon. Die ein­ge­setz­ten Strei­fen konn­ten im Rah­men der Fahn­dung kei­nen der Flüch­ten­den mehr fest­stel­len. Laut Anga­ben des Geschä­dig­ten waren es ins­ge­samt sie­ben bis neun Män­ner im Alter zwi­schen 20 bis 25 Jah­ren. Er zog sich bei dem Vor­fall Schram­men am Kör­per zu und ihm schmerz­te die Nase, benö­tig­te aber kei­ner ärzt­li­che Behand­lung. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Hof ermit­telt wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung gegen die noch unbe­kann­ten Täter und nimmt Hin­wei­se unter Tel. 09281/704–0 entgegen.

Ertapp­ter Laden­dieb flüch­tet aus Bekleidungsgeschäft

Hof – Am Frei­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­ten Ange­stell­te und der Laden­dieb in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Hofer Alt­stadt einen jun­gen Mann, wie er mit meh­re­ren Klei­dungs­stücken in die Umklei­de­ka­bi­ne ging. Als er die­se wie­der ver­ließ und Rich­tung Roll­trep­pe ging, blie­ben in der Kabi­ne nur lee­re Klei­der­bü­gel zurück. Der Detek­tiv ver­mu­te­te, dass der Mann die feh­len­den Sachen unter sei­ner dunk­len Win­ter­jacke am Kör­per trug, hielt ihn des­halb an. Auf dem Weg ins Büro rann­te der Dieb plötz­lich los und ent­wisch­te durch den Aus­gang in Rich­tung Kugel­brun­nen, dabei schlug der Alarm der Waren­si­che­rungs­an­la­ge an.

Pkw lan­det im Bankett

Hof – B173 Am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag kam ein Mann auf der Fahrt von Hof in Rich­tung Ködi­tz auf­grund kurz­zei­ti­ger gesund­heit­li­cher Beein­träch­ti­gung mit sei­nem Opel nach links von der Fahr­bahn ab und kam im Ban­kett zum Ste­hen. Der Pkw wur­de leicht beschä­digt und muss­te vom Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

In Klo­ster eingestiegen

KRO­NACH – Bis­lang unbe­kann­te Per­son hebel­te vom frei­zu­gäng­li­chen Innen­hof des Obla­ten­klo­ster in der Klo­ster­stra­ße ein Fen­ster auf und gelang­te so in die Innen­räu­me. Dort wur­den Sachen durch­wühlt und Bar­geld gestoh­len. Hat jemand in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag in die­sem Bereich ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?