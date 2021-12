Nach der zwei­wö­chi­gen Län­der­spiel­pau­se geht es für medi bay­reuth heu­te in den 9. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Für das Team von Head Coach Raoul Kor­ner steht dabei die kür­ze­ste Aus­wärts­fahrt der Sai­son auf dem Pro­gramm, denn es geht nur knapp 70 Kilo­me­ter west­lich nach Bam­berg. Dort tritt man um 18:00 Uhr in der Bro­se Are­na zum mitt­ler­wei­le 82. Ober­fran­ken­der­by bei Bro­se Bam­berg an.