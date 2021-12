Tran­si­ti­on Forch­heim und Omas for Future Forch­heim füh­ren am Don­ners­tag, den 9. Dezem­ber um 13.30 Uhr wie­der eine Clean-Up-Akti­on durch. Dies­mal ist der Treff­punkt in der Bay­reu­ther Stra­ße auf dem Park­platz von Aldi, um dort und an der Bay­reu­ther Stra­ße Müll auf­zu­sam­meln, der dort her­um­liegt. Die Akti­on dau­ert etwa andert­halb bis zwei Stun­den und Greif­zan­gen sowie Müll­säcke wer­den bereit gestellt. Hand­schu­he bei Bedarf bit­te selbst mit­brin­gen. Zu erken­nen sind die Aktivist:innen übri­gens an den gel­ben Warn­we­sten, die sie tra­gen. Jede:r, der Lust hat, kann mit­ma­chen. Wir bewe­gen uns im Frei­en und tun Gutes und hof­fen, dass wir den Men­schen, die uns sehen, einen Anstoß geben, ihren Müll nicht ein­fach irgend­wo hin­zu­wer­fen. Wei­te­re Infos zum The­ma Clean-Up und Müll­ver­mei­dung sie­he https://​tran​si​ti​on​-forch​heim​.de/​c​l​e​a​n​-​up/