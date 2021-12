Regio­na­le Geschenk­ideen in der Tou­rist Infor­ma­ti­on, nicht nur für Gäste – und ein ganz beson­de­rer Aus­ste­cher für Kinder!

Gera­de zur Weih­nachts­zeit ste­hen Eltern und Kin­der oft gemein­sam in der Küche und backen nach ihren alten Fami­li­en­re­zep­ten, damit der Plätz­chen­tel­ler in der Advents­zeit immer gut gefüllt ist. Wenn es ans lie­be­vol­le Deko­rie­ren geht, sind Kin­der meist eif­rig bei der Sache. Erst recht, wenn neben den immer glei­chen Ster­nen, Tan­nen­bäum­chen und Her­zen die­ses Mal auch ein selbst­ge­schaf­fe­nes Sams aus dem Ofen kommt und auf dem Plätz­chen­tel­ler lan­det! Den eigens gestal­te­ten Sams-Plätz­chen­aus­ste­cher mit dem auf dem Bauch lie­gen­den Sams gibt es exklu­siv in der Tou­rist Infor­ma­ti­on in der Gey­ers­wörth­stra­ße 5 in Bam­berg. Für jedes pro­du­zier­te Förm­chen geht zudem eine Spen­de an das Erich-Käst­ner-Kin­der­dorf e.V. in Unterfranken.

Neben die­sem ori­gi­nel­len Aus­ste­cher bie­ten die Bam­ber­ger Tou­ri­sti­ker eine gan­ze Rei­he regio­na­ler Arti­kel an, die sich bestens dazu eig­nen, Freun­de oder Ver­wand­te mit ein wenig „Bam­berg“ zu beschen­ken. So hat der Shop Pro­duk­te der Bam­ber­ger Süß­holz­ge­sell­schaft im Sor­ti­ment, aber auch Wei­ne und Edels­pi­ri­tuo­sen vom Stifts­gar­ten sowie dem Bam­ber­ger Hop­fen­gar­ten, hoch­wer­ti­ge Arti­kel mit Bam­berg-Moti­ven wie z. B. Weih­nachts­ku­geln, Christ­baum­schmuck, Tas­sen, Regen­schir­me mit strah­lend-bun­ten Bil­der­buch­mo­ti­ven, CDs, Spie­le oder auch bie­ri­ge Artikel.

Im Online-Ver­kauf auf www​.bam​berg​.info/​s​hop sind brand­ak­tu­ell jetzt auch Ideen für kom­plet­te Prä­sent­sets ein­ge­stellt, so zum Bei­spiel ein „Her­zens­wär­mer“ mit ver­schie­de­nen Süß­holz­tees und einer schö­nen Bam­berg-Tas­se oder das „Young@heart“-Angebot für Kin­der mit T‑Shirt, Memo-Spiel und besag­tem Sams-Ausstecher.

Der Shop in der Tou­rist Info hat bis Weih­nach­ten täg­lich geöff­net, der online-Shop natür­lich rund um die Uhr.