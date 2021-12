Ter­mi­ne ab Frei­tag für Per­so­nen ab 30 Jah­re und Nicht-Schwangere

Der Haus­arzt­ver­ein Bay­reuth Stadt und Land mit sei­nem Vor­sit­zen­den Dr. Ste­fan Wirth fand mit der Idee des Son­der­impf­tags bei Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann, Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und den Ver­ant­wort­li­chen des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, mit dem Kreis­vor­sit­zen­den Peter Mais­el und dem Kreis­ge­schäfts­füh­rer Mar­kus Ruck­de­schel an der Spit­ze, tat­kräf­ti­ge und erfah­re­ne Mit­strei­ter. Auf­grund der immens gro­ßen Nach­fra­ge nach Coro­na-Schutz­imp­fun­gen in der Regi­on wur­de gemein­sam ein zusätz­li­ches Impf­an­ge­bot geplant.

Einen Tag vor der eigent­li­chen Öff­nung des BRK-Impf­zen­trums fin­det dort nun am Sonn­tag, dem 5. Dezem­ber, von 9 bis 18 Uhr ein Son­der­impf­tag statt. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Son­der­impf­tag unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in der Regi­on ein zusätz­li­ches Impf­an­ge­bot unter­brei­ten kön­nen. Vie­len Dank an den Haus­arzt­ver­ein und das BRK für die­se tol­le Akti­on“, so Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Da an die­sem Son­der­impf­tag aus­schließ­lich mit dem mRNA-Vak­zin von Moder­na geimpft wird, kön­nen sich nur Per­so­nen im Alter ab 30 Jah­ren und Nicht-Schwan­ge­re anmelden.

Per­so­nen, wel­che die­se Kri­te­ri­en nicht erfül­len, kön­nen lei­der an die­sem Tag nicht geimpft wer­den. Es wer­den Erst- und Zweit­imp­fun­gen durch­ge­führt, sowie Auf­fri­schungs­imp­fun­gen, soge­nann­te Boo­ster­imp­fun­gen, wenn die zwei­te Imp­fung min­de­stens fünf Mona­te zurück­liegt. Es kön­nen nur Impf­wil­li­ge, die einen Ter­min haben, geimpft wer­den. Die­Sei­te 2 von 2 Ter­min­ver­ga­be für den Son­der­impf­tag erfolgt aus­schließ­lich über die Tele­fon­hot­line, die am Frei­tag von 8 bis 13:30 Uhr unter der Num­mer 0921 728700 erreich­bar ist, oder über das Inter­net, wo am Frei­tag ab 13 Uhr die Ter­mi­ne frei­ge­schal­tet wer­den, zu errei­chen unter die­sem Link: https://​impf​zen​tren​.bay​ern

Wei­te­re Impf­ka­pa­zi­tä­ten: neu­es Impf­zen­trum im BRK-Haus

Am Mon­tag, dem 6. Dezem­ber, öff­net dann das BRK-Impf­zen­trum in der Bay­reu­ther Hin­den­burg­stra­ße 10 sei­ne Pfor­ten. Die Stadt Bay­reuth stellt auf dem Park­platz neben dem BRK-Haus zusätz­li­che aus­ge­wie­se­ne Kurz­zeit­park­plät­ze für eine Park­dau­er bis zu 60 Minu­ten für Impf­wil­li­ge bereit. Wei­te­re fuß­läu­fi­ge Park­mög­lich­kei­ten bestehen im benach­bar­ten Park­haus des Rot­main­cen­ters. Die Bus­hal­te­stel­le „Rot­kreuz­heim“ der Lini­en 313 und 378 befin­det sich direkt vor dem Gebäude.

Vor­erst wer­den dort von Mon­tag bis Frei­tag im Zeit­raum von 8:00 bis 14:00 Uhr täg­lich 240 Imp­fun­gen aus­schließ­lich nach Ter­min­ver­ga­be durchgeführt.

Mitt­ler­wei­le steht auch fest, dass das BRK das Impf­zen­trum in der Wies­wei­her­hal­le in Peg­nitz wei­ter betrei­ben wird.

„Weil auch die SKS Ambu­lanz bis Mit­te Dezem­ber ste­tig die Öff­nungs­zei­ten im Impf­zen­trum in den Stadt­bad­turn­hal­len erwei­tern wird, und auch die mobi­len Teams noch­mals auf­ge­stockt wer­den, bin ich guter Din­ge, dass das Impf­tem­po in Bay­reuth Stadt und Land jetzt merk­lich anzie­hen wird“, freut sich Land­rat Wiedemann.

Auch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger ist froh über die zügi­ge Aus­wei­tung der Impf­ka­pa­zi­tä­ten: „Es ist wich­tig, dass wir allen Impf­wil­li­gen zeit­nah eine Coro­na-Imp­fung anbie­ten kön­nen, denn die Imp­fung ist die ein­zi­ge Chan­ce, die Pan­de­mie gut in den Griff zu bekommen.“

Imp­fun­gen gene­rell nur nach Anmeldung

Imp­fun­gen kön­nen gene­rell nur nach Ter­min­ver­ga­be erfol­gen. Impf­wil­li­ge müs­sen sich für Imp­fun­gen in den Impf­zen­tren und auch für den Son­der­impf­tag aus­schließ­lich über die Hot­line, die mon­tags bis frei­tags von 8 bis 13:30 Uhr unter der Num­mer 0921 728700 erreich­bar ist, tele­fo­nisch anmel­den oder über das Inter­net unter die­sem Link: https://​impf​zen​tren​.bay​ern