Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner: Wei­te­rer Schritt in Rich­tung Barrierefreiheit

Für Char­lot­te, die auf­grund einer Erkran­kung Pro­ble­me beim Lau­fen hat, ist seit den Herbst­fe­ri­en vie­les ein­fa­cher gewor­den. Wenn die Acht­kläss­le­rin in die EDV-Räu­me ins zwei­te Ober­ge­schoss oder zu den Phy­sik­sä­len auf Ebe­ne 1 muss, drückt sie ein­fach einen Knopf. Und auch für die Musik­schü­le­rin­nen und Musik­schü­ler ist es ein Leich­tes, nun ihre Instru­men­te nach oben in die Musik­sä­le zu trans­por­tie­ren: Sie alle neh­men den neu­en Auf­zug in der Aula der Real­schu­le Burg­kunst­adt. Die­ser ist seit Anfang Novem­ber in Betrieb und wird rege genutzt.

„Die Bar­rie­re­frei­heit in unse­ren Schu­len ist uns ein wich­ti­ges Anlie­gen. Wir freu­en uns, dass wir dem Ein­bau des neu­en Auf­zugs in der Real­schu­le, deren Auf­wands­trä­ger der Land­kreis Lich­ten­fels ist, ein wei­te­res Etap­pen­ziel erreicht haben. Erfreu­lich ist auch, dass wir für die Bau­maß­nah­me eine hohe finan­zi­el­le För­de­rung erhal­ten haben“, sag­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei einem Orts­ter­min mit Schul­lei­te­rin Moni­ka Gei­ger und Kreis­bau­mei­ster Ste­fan Wei­sser in die­ser Woche.

„Wir sagen ‚Dan­ke‘ für den Auf­zug in der Aula“, beton­te Schul­lei­te­rin Moni­ka Gei­ger. Er fügt sich optisch sehr gut ein und lei­stet wert­vol­le Dien­ste nicht nur beim Per­so­nen­trans­port, son­dern auch beim Trans­port von Mate­ri­al, das sonst bis­her in den Kel­ler, wo die Werk­räu­me und die Küche lie­gen, oder in den zwei­ten Stock, wo die IT-Räu­me sind, getra­gen wer­den muss­te“, führ­te die Direk­to­rin vor Augen.

Nach einer län­ge­ren Pla­nungs­pha­se erfolg­te der Ein­bau des Auf­zugs sehr zügig, erläu­tert Kreis­bau­mei­ster Ste­fan Wei­sser. Der Kreis­aus­schuss hat­te den Grund­satz­be­schluss zum Ein­bau des Auf­zugs am 6. Sep­tem­ber 2019 gefasst. Die Regie­rung von Ober­fran­ken stimm­te dem vor­zei­ti­gen Maß­nah­men­be­ginn am 23. Sep­tem­ber 2020 zu. Die För­de­rung bewil­lig­te sie am 21. Juli 2021. Bau­be­ginn war am 5. Juli 2021, die Fer­tig­stel­lung mit TÜV-Abnah­me erfolg­te am 4. Novem­ber 2021. Die Pla­nung und Bau­lei­tung oblag dem Kreis­bau­amt Lichtenfels.

Für die Sta­tik zeich­ne­te das Inge­nieur­bü­ro Mül­ler, Burg­kunst­adt, für das Boden­gut­ach­ten das Inge­nieur­bü­ro mPlan, Lich­ten­fels. Die Roh­bau­ar­bei­ten führ­te die Fir­ma Göhl in Main­roth aus, die Auf­zugs­ar­bei­ten die Fir­ma Schmitt & Sohn, Bayreuth.

Kreis­bau­mei­ster Wei­sser infor­mier­te zum Hin­ter­grund, dass die Staat­li­che Real­schu­le Burg­kunst­adt sich bau­lich in drei Berei­che auf­teilt. Im Zuge des Erwei­te­rungs­baus im Jahr 2012 wur­den bereits Auf­zugs­an­la­gen ein­ge­baut. Die Ebe­ne 7 im benach­bar­ten Gym­na­si­ums­ge­bäu­de wird im Zuge des Inve­sti­ti­ons­pro­gramms KIP‑S gene­ral­sa­niert und eben­falls bar­rie­re­frei aus­ge­stat­tet. Den drit­ten Bereich bil­det das Haupt­ge­bäu­de. Es han­delt sich um ein qua­der­för­mi­ges Gebäu­de mit vier Eta­gen (Unter­ge­schoss, Erd­ge­schoss, 1. und 2. Ober­ge­schoss). Der Mit­tel­punkt des Gebäu­des bil­det ein innen­lie­gen­des Atri­um, in dem erd­ge­schos­sig die Aula unter­ge­bracht ist. Die umlie­gen­den Räu­me wer­den hier­über erschlos­sen. In die­sem Bereich wur­de die Auf­zugs­an­la­ge mit ver­gla­stem Schacht untergebracht.

Als beson­ders erfreu­lich stell­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner fer­ner her­aus, dass der Kosten­rah­men ein­ge­hal­ten wer­den konn­te. Die Gesamt­ko­sten belau­fen sich auf 217.000 Euro, die För­de­rung beträgt 125.000 Euro. Somit ver­bleibt für den Land­kreis ein Eigen­an­teil von 92.000 Euro. Ein gro­ßes Dan­ke­schön sag­ten Land­rat und Kreis­bau­mei­ster der Schul­lei­tung, dem Leh­rer­kol­le­gi­um und den Schü­le­rin­nen und Schü­lern für ihr Ver­ständ­nis wäh­rend der teil­wei­se schmutz- und lär­min­ten­si­ven Bau­zeit. Ihr Dank gilt fer­ner der Regie­rung von Ober­fran­ken für die För­de­rung der Maßnahme.