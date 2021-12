Am Son­der­lan­de­platz Bam­berg-Brei­ten­au kann ab sofort auch unter Instru­men­ten­flug­be­din­gun­gen gestar­tet und gelan­det wer­den. Das teilt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml mit. „Damit wird das Flie­gen noch siche­rer und unab­hän­gi­ger vom Wet­ter als beim bis­he­ri­gen Sicht­flug­be­trieb. Das ist gera­de auch für unse­re regio­na­le Wirt­schaft wich­tig“, erklärt Huml. Der Frei­staat Bay­ern inve­stie­re ins­ge­samt 5 Mil­lio­nen Euro, um einer­seits in Bam­berg den Instru­men­ten­flug zu ermög­li­chen und ande­rer­seits in Coburg den Instru­men­ten­flug­be­trieb dau­er­haft sicherzustellen.

„Ich freue mich, dass mei­ne Kabi­netts­kol­le­gin Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er die Siche­rung des Flug­ver­kehrs bei uns in Ober­fran­ken unter­stützt. Für eine posi­ti­ve Ent­wick­lung unse­rer Regi­on ist das von gro­ßer Bedeu­tung, denn eine gute Ver­kehrs­an­bin­dung ist für Unter­neh­men ein zen­tra­les Stand­ort­kri­te­ri­um“, betont Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml.

Um am Flug­platz Bam­berg-Brei­ten­au den Instru­men­ten­flug­be­trieb zu ermög­li­chen, muss­te ins­be­son­de­re die soge­nann­te Befeue­rung kom­plett umge­baut und erwei­tert wer­den. Außer­dem wur­de der Mast einer öst­lich des Flug­plat­zes ver­lau­fen­den 380 kV Hoch­span­nungs­lei­tung ein­ge­kürzt, um die luft­recht­lich erfor­der­li­che Hin­der­nis­frei­heit her­zu­stel­len. In Bam­berg kön­nen nun Flug­zeu­ge bis zu zehn Ton­nen star­ten und landen.