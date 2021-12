Nun geht es los, der belieb­te EBSer Advents­ka­len­der geht seit heu­te, 1. Dezem­ber 2021, in die fünf­te Run­de. In die­sem Jahr gibt es als Beson­der­heit sogar 31 Tür­chen! Jeden Tag ver­wan­delt sich ein ande­rer Eber­mann­städ­ter Betrieb zu einem Advents­ka­len­der­tür­chen und hält groß­ar­ti­ge Ange­bo­te für Sie bereit.

Die Aktio­nen selbst wer­den Ihnen in die­sem Jahr haupt­säch­lich digi­tal verraten.

Unter www​.eber​mann​stadt​.de/​a​d​v​e​n​t​s​k​a​l​e​n​der öff­net sich jeden Tag ein neu­es Tür­chen. Dort erfah­ren Sie die Aktio­nen und Ihnen wer­den die Betrie­be vor­ge­stellt. Auch auf der offi­zi­el­len städ­ti­schen Face­book­sei­te und auf dem neu­en Insta­gram-Account „eber​mann​stadt​.de“ erhal­ten Sie alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen und kön­nen den EBSer Advents­ka­len­der 2021 live mit verfolgen.

Damit Sie auch ana­log am Advents­ka­len­der teil­neh­men kön­nen, fin­den Sie im Bei­le­ger der Dezem­ber-Aus­ga­be des Mit­tei­lungs­blat­tes (Eber­mann­stadt, Göß­wein­stein, Kir­cheh­ren­bach, Leu­ten­bach, Wei­lers­bach) eine Über­sicht über die teil­neh­men­den Betrie­be. Wei­ter­hin wird in die­sem Jahr der EBSer Advents­ka­len­der im Büro des Zen­t­ren­ma­nage­ments am Markt­platz 18 als Schau­fen­ster-Kalen­der aus­ge­hängt sein. Auch hier wird jeden Tag eine neue Akti­on auf­ge­deckt. Zudem sind die teil­neh­men­den Betrie­be mit einem Pla­kat im Schau­fen­ster gekennzeichnet.

Las­sen Sie sich online inspi­rie­ren und kau­fen Sie Ihre Weih­nachts­ge­schen­ke vor Ort! Die Ebser Betrie­be freu­en sich über Ihren Ein­kauf. Wir wün­schen viel Spaß beim Ent­decken und Einkaufen.

Ihr Zen­t­ren­ma­nage­ment und Ihre Wer­be­ge­mein­schaft Ebermannstadt