Die Image­kam­pa­gne für die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim geht in die drit­te Runde

Seit kur­zer Zeit rollt eine star­ke Regi­on über Deutsch­lands Stra­ßen. Und zwar die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim. Bereits zum drit­ten Mal stel­len hie­si­ge Logi­stik­un­ter­neh­men die Hecks ihrer LKWs als Wer­be­flä­che zur Ver­fü­gung und wer­den so zu fah­ren­den Bot­schaf­tern für die Regi­on. Vier typi­sche Moti­ve für Bam­berg und Forch­heim sowie die Slo­gans „Hier steckt mehr drin“ oder „Bit­te fol­gen, wir fah­ren für eine star­ke Regi­on“ sol­len auf den Wirt­schafts­raum Bam­berg – Forch­heim als attrak­ti­ven Ort zum Leben und Arbei­ten auf­merk­sam machen.

Die Bereit­schaft der Unter­neh­men für unse­re Wirt­schafts­re­gi­on deutsch­land­weit zu wer­ben, zeigt auch, dass die Städ­te und Land­krei­se Bam­berg und Forch­heim sehr gut zusammenarbeiten.

Spe­zi­ell für die Stadt Forch­heim wirbt das Forch­hei­mer Rat­haus, wel­ches auf drei LKWs der Simon Hege­le Logi­stik und Ser­vice GmbH und auf zwei Lastern der Spe­di­ti­on Pohl GmbH & Co. KG abge­bil­det ist.

„Eine tol­le Initia­ti­ve und ein För­der­pro­jekt der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim, wel­ches auch wir, Simon Hege­le, ger­ne wie­der unter­stüt­zen und dar­an teil­neh­men. Mit dem Slo­gan „Wir fah­ren für eine star­ke Regi­on“ und dem Foto des Forch­hei­mer Rat­hau­ses sind drei unse­rer LKWs bedruckt wor­den und ab jetzt in ganz Euro­pa aus der Regi­on und für die Regi­on unter­wegs“ so Maxi­mi­li­an Streit, Mit­glied der Sek­tor­lei­tung Health­ca­re bei Simon Hegele.

Nata­scha Pohl, Geschäfts­füh­re­rin der Spe­di­ti­on Pohl, ergänzt: „Unse­re LKWs sind jähr­lich hun­dert­tau­sen­de Kilo­me­ter unter­wegs und so der idea­le Trä­ger für die Bot­schaft. Man­cher Fah­rer wur­de jetzt schon in ande­ren Regio­nen Deutsch­lands auf die Bil­der ange­spro­chen und kam so mit den Leu­ten vor Ort ins Gespräch.“ Die Spe­di­ti­on Johann Seu­bert GmbH & Co. KG aus Hetz­les prä­sen­tiert den Forch­hei­mer Raum mit einem für die Regi­on cha­rak­te­ri­sti­schen Land­schafts­bild – einem Klet­ter­fel­sen in der Frän­ki­schen Schweiz. Auch die Spe­di­tio­nen HDE Logi­stik aus Bam­berg sowie Pflaum aus Strul­len­dorf tra­gen die Regi­on als Bot­schaf­ter mit dem Motiv des alten Bam­ber­ger Rat­hau­ses zukünf­tig in die Welt hinaus.

Über die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim GmbH (WiR.)

Mit der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim (WiR.) arbei­ten die Städ­te und Land­krei­se Bam­berg und Forch­heim seit bei­na­he 20 Jah­ren zur wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung bei­der Städ­te und Land­krei­se erfolg­reich zusam­men. Hier­zu setzt die WiR. Pro­jek­te, Ver­an­stal­tun­gen und Work­shops zu aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen, Chan­cen und Trends um und bil­det gleich­zei­tig eine Platt­form zur Ver­net­zung der Akteu­re unter­ein­an­der. Wei­te­re Infos zur WiR.: www​.wir​-bafo​.de