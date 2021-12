Masteran­den ent­wickeln 3D-Hybriddrucker

Die För­de­rung von Grün­de­rin­nen und Grün­dern wird an der Hoch­schu­le Hof und dem Digi­ta­len Grün­der­zen­trum Einstein1 groß­ge­schrie­ben und bringt mitt­ler­wei­le sicht­ba­re Erfol­ge. Dr. Andy Gra­del, Grün­der und Geschäfts­füh­rer der BtX ener­gy GmbH, wur­de jüngst mit dem Rai­ner-Mark­graf-Preis aus­ge­zeich­net. Gra­del ist lei­ten­der Inge­nieur am Insti­tut für Was­ser- und Ener­gie­ma­nage­ment der Hoch­schu­le Hof und befasst sich mit nach­hal­ti­gen und inno­va­ti­ven Ener­gie­lö­sun­gen. Johan­nes Gar­ba­rek, Grün­der und CEO der ahe­aro GmbH, hat Ende Novem­ber den ersten digi­ta­len Audio­kiosk Deutsch­lands gestar­tet und wur­de damit für den Deut­schen Grün­der­preis nomi­niert. Mit Smart­Zavod folgt ein wei­te­res ambi­tio­nier­tes, inter­na­tio­na­les Grün­der­team aus der Hoch­schu­le Hof, das sich mit der Ent­wick­lung eines voll­au­to­ma­ti­sier­ten Hybrid­druckers beschäf­tigt und dafür bereits einen renom­mier­ten Grün­der­preis erhal­ten hat.

Olek­sii Solnts­ev, 25 Jah­re, und Anton Yakh­no (26) sind Masteran­den im Stu­di­en­gang Maschi­nen­bau an der Hoch­schu­le Hof. Sie arbei­ten seit einem hal­ben Jahr an der Ent­wick­lung eines mul­ti­funk­tio­na­len 3D-Druckers. Den ersten Pro­to­typ haben sie im Rah­men des Kick­start-För­der­pro­gramms des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Bil­dung und For­schung, das Hofer Stu­die­ren­den eine Anschub­fi­nan­zie­rung von 7.500 Euro für ihr Grün­dungs­vor­ha­ben gewährt, gebaut. Mit ihrer Geschäfts­idee haben die bei­den Grün­der von Smart­Zavod (ukrai­nisch für Smar­te Fabrik) auch die Jury des mit umge­rech­net über 20.000 Euro dotier­ten Grün­der­preis Ukrai­ni­an Start­up Fund in ihrer Hei­mat Kiew über­zeugt und damit zusätz­li­ches Geld für die Wei­ter­ent­wick­lung eingesammelt.

3D-Drucken ist eine abso­lu­te Zukunfts­tech­no­lo­gie, deren Ein­satz vor allem in der Her­stel­lung von Ein­zel­an­fer­ti­gun­gen und Ersatz­tei­len – etwa bei Pro­the­sen in der Medi­zin, von Model­len, Klein­se­ri­en und Pro­to­ty­pen – seit Jah­ren stark zunimmt. Es han­delt sich dabei um ein addi­ti­ves Fer­ti­gungs­ver­fah­ren, bei dem Mate­ri­al, meist Kunst­stof­fe, Kunst­har­ze, Kera­mi­ken, spe­zi­ell auf­be­rei­te­te Metal­le oder auch Car­bon- und Gra­phit­ma­te­ria­li­en, Schicht für Schicht auf­ge­tra­gen und so drei­di­men­sio­na­le Werk­stücke erzeugt wer­den. Die Vor­tei­le gegen­über her­kömm­li­chen Pro­duk­ti­ons­ver­fah­ren lie­gen vor allem in der schnel­le­ren und gün­sti­ge­ren Pro­duk­ti­on, weil die auf­wen­di­ge vor­ge­la­ger­te Her­stel­lung der For­men für die Gieß­ver­fah­ren weg­fal­len. Vie­le der am Markt ver­füg­ba­ren 3D-Drucker sind aber rei­ne Insel­lö­sun­gen. Das heißt, sol­len unter­schied­li­che Mate­ria­li­en ver­ar­bei­tet wer­den oder neben dem Druck auch zum Bei­spiel Fräs- oder Laser­ar­bei­ten gemacht wer­den, sind in aller Regel meh­re­re Gerä­te not­wen­dig. Das Team von Smart­Zavod möch­te die­ses Pro­blem durch einen voll­au­to­ma­ti­sier­ten und mul­ti­funk­tio­na­len Hybrid­drucker lösen. Damit wür­de der Ent­wick­lungs- und Pro­duk­ti­ons­pro­zess von neu­en Werk­stücken deut­lich ver­schlankt und beschleu­nigt. „Unser Drucker soll bis zu 30 ver­schie­de­ne Mate­ria­li­en ver­ar­bei­ten kön­nen, über acht Werk­zeug­köp­fe ver­fü­gen, die voll­au­to­ma­tisch gewech­selt wer­den kön­nen. Damit wür­de Drucken, Frä­sen und Laser­schnei­den in einem ein­zi­gen Gerät mög­lich“, sagt Anton Yakh­no. „Wir kön­nen den Her­stel­lungs­pro­zess über eine Web­ap­pli­ka­ti­on von jedem Ort der Welt kom­plett steu­ern, ohne dass ein Bedie­ner manu­ell ein­grei­fen muss“, ergänzt Mit­grün­der Olek­sii Solnts­ev. „Wenn uns das gelingt, wären wir der erste Anbie­ter welt­weit, der die­se Viel­falt in einem ein­zi­gen Gerät ermöglicht.“

Hoch­schu­le Hof bie­tet her­vor­ra­gen­des Öko­sy­stem für Grün­de­rin­nen und Gründer

An der Hoch­schu­le Hof freut man sich über so viel Inno­va­tions- und Grün­der­geist. „Olek­sii und Anton tref­fen mit ihrer Ent­wick­lung einen Nerv. Die addi­ti­ve Fer­ti­gung nimmt zuneh­mend eine wesent­li­che Rol­le in der indu­stri­el­len Fer­ti­gung ein, hybri­de Ver­fah­ren sind dabei hoch­at­trak­tiv“, sagt Dr.-Ing. Anke Mül­ler, Pro­fes­so­rin für Maschi­nen­bau an der Hoch­schu­le Hof. Zusam­men mit Dr. Micha­el Sei­del hat sie im ver­gan­ge­nen Jahr das Pro­jekt Star­tu­p­lab nach Hof geholt, und damit 1,2 Mil­lio­nen Euro für die För­de­rung von Grün­de­rin­nen und Grün­dern an der Hoch­schu­le. „Wir haben das Grün­der­öko­sy­stem in den letz­ten Jah­ren Schritt für Schritt aus­ge­baut, erst mit dem Auf­bau des Digi­ta­len Grün­der­zen­trums und letz­tes Jahr mit dem Star­tu­p­lab, das poten­ti­el­le Exi­stenz­grün­der in einer ganz frü­hen Pha­se unter­stützt, bei der Ideen­fin­dung und der Ent­wick­lung von ersten Demon­stra­to­ren. Wir freu­en uns natür­lich, dass unser Enga­ge­ment jetzt auch Früch­te trägt, sagt Sei­del, der Pro­fes­sor für Entre­pre­neurship und Grün­dungs­be­ra­ter an der Hoch­schu­le Hof ist. „Wer in Hof stu­diert, fin­det ein außer­or­dent­lich gutes Umfeld für die eige­ne Unter­neh­mens­grün­dung vor.“