AVA­LON Fach­be­ra­tungs­stel­le gegen sexua­li­sier­te Gewalt, Bera­tung und Prä­ven­ti­on e.V. hat am 22.11.2021 im Rah­men sei­ner Jah­res­haupt­ver­samm­lung einen neu­en Vor­stand gewählt. Susan­ne Bau­er zieht als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de als neu­es Mit­glied in den bewähr­ten Vor­stand ein. Als 1. Vor­sit­zen­de wur­de Maria Lampl bestä­tigt, eben­falls wur­den Peter Gemein­hardt (Kas­sie­rer) und Astrid Todo­rov (Schrift­füh­re­rin) wie­der gewählt. Herz­li­chen Glück­wunsch zur gewon­ne­nen Wahl an den Vor­stand. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön geht an Ulri­ke Gote, die AVA­LON bereits seit mehr als 20 Jah­ren beglei­tet und im Vor­stand unter­stützt hat. Wir freu­en uns, dass die­sen Platz nun Susan­ne Bau­er aus­fül­len wird. „Gern, sehr ger­ne arbei­te ich in die­sem star­ken Vor­stand mit: seit 30 Jah­ren lei­stet Ava­lon e. V. wert­vol­le Arbeit vor Ort- Und ja auch im 21. Jahr­hun­dert gibt es reich­lich zu tun in der Prä­ven­ti­on und Fach­be­ra­tung gegen sexua­li­sier­te Gewalt!“

AVA­LON blickt auf ein sehr beweg­tes Jahr zurück – die Pan­de­mie ließ die Bera­tungs­stel­len­ar­beit nicht unbe­rührt. Das Team reagier­te mit sei­nen Arbeits­zei­ten fle­xi­bel, um Bera­tun­gen auch zu unge­wöhn­li­chen Zei­ten anbie­ten zu können.

Die Prä­ven­ti­ons­an­ge­bo­te wur­den digi­ta­li­siert, so dass es sowohl für Erwach­se­ne, als auch für Kin­der digi­ta­le Prä­ven­ti­ons­an­ge­bo­te gibt.