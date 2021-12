Ab 1. Dezem­ber wer­den die Ange­bo­te für Kin­der­testun­gen erweitert

Das Baye­ri­sche Rote Kreuz (BRK) erwei­tert ab dem 1. Dezem­ber sei­ne Test­ka­pa­zi­tä­ten: In der Test­stel­le in Hall­stadt in der Main­stra­ße 28 wer­den die Öff­nungs­zei­ten aus­ge­wei­tet. Auch wäh­rend der zusätz­li­chen Öff­nungs­zei­ten besteht für Eltern auch die Mög­lich­keit, ihre Kin­der testen zu las­sen. Nach Mit­tei­lung des BRK wer­den auch aus­drück­lich Kin­der mit Schnup­fen­na­se oder leich­tem, gele­gent­li­chem Husten gete­stet. Aus­ge­schlos­sen von der Testung sind dage­gen Kin­der, die Sym­pto­me wie z.B. Fie­ber, star­ken Husten oder Geruchs- oder Geschmacks­ver­lust zeigen.

Die Öff­nungs­zei­ten der BRK Test­stel­le Hall­stadt ab 01.12.2021 sind wie folgt:

Mo 06:00–07:30 und 17:30–19:00

Di 06:30–08:00

Mi 06:00–07:30 und 17:30–19:00

Do 06:30–08:00

Fr 06:00–07:30 und 18:00–19:30

Sa 08:30–10:00

So 13:30–15:00

Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung unter https://​schnell​test​-hall​stadt​.de ist unbe­dingt erfor­der­lich. Bit­te brin­gen Sie für Ihr Kind auch eine unter­schrie­be­ne Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung mit. Die­se kön­nen Sie eben­falls auf der der genann­ten Inter­net­sei­te herunterladen.

Die aktu­el­len Öff­nungs­zei­ten für die Test­stel­le des BRK im Para­dies­weg in Bam­berg fin­den Sie unter fol­gen­dem Links: https://​kin​der​-test​-bam​berg​.de/ (spe­zi­ell für Kin­der) oder unter https://​test​-bam​berg​.de (all­ge­mei­ne Test­zei­ten, in wel­chen aber auch Kin­der­testun­gen durch­ge­führt wer­den). Auch in der Test­stel­le im Para­dies­weg sind immer eine Anmel­dung und das Mit­brin­gen der Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung erforderlich.

Zusätz­lich zu die­sem Stan­dar­d­an­ge­bot gibt es am kom­men­den Sams­tag 04.12. 2021 eine Son­der­te­st­ak­ti­on im time­Out neben der Bro­se Are­na zwi­schen 12:30–17:30 Uhr Eine Anmel­dung ist unter https://​test​-bro​seare​na​.de erforderlich.