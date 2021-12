Ener­gie­wen­de für Zuhau­se – 6. Dezem­ber 2021, 19:30 Uhr – 20:15 Uhr

Bal­kon-Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen – oft auch als „stecker­fer­ti­ge Erzeu­gungs­an­la­gen“ oder „Kleinst­so­lar­an­la­gen“ bezeich­net – dür­fen bis zu einer Grö­ße von 600 Watt selbst instal­liert wer­den. Die Instal­la­ti­on ist rela­tiv ein­fach – die Vor­tei­le sind viel­fäl­tig. Im Rah­men des Jah­res­end­tref­fens am 6. Dezem­ber, lädt die Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG inter­es­sier­te Bürger:innen zum Online-Vor­trag ein.

Solar­strom vom Balkon

Die hand­li­chen PV-Anla­gen bie­ten allen die Mög­lich­keit, Strom auf der Ter­ras­se oder dem eige­nen Bal­kon zu erzeu­gen. So kön­nen alle – inbe­son­de­re Mieter:innen – einen eige­nen per­sön­li­chen Bei­trag zur Ener­gie­wen­de leisten.

Über die Vor­tei­le sol­cher stecker­fer­ti­gen Solar­an­la­gen infor­mie­ren Cle­mens Garn­hart­ner, C.A.R.M.E.N e.V., und Dani­el F. Eisel, Land­Schafft­Ener­gie am Tech­ni­schen För­der­zen­trum in Strau­bing, ab 19:30 Uhr in einem Zoom-Vor­trag. Der Vor­trag ist kosten­los, eine Anmel­dung ist nicht notwendig.

Im Anschluss an den Vor­trag fin­det das Jah­res­end­tref­fen der Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft statt. Dort kön­nen sich die Genos­sen­schafts­mit­glie­der über aktu­el­le The­men und geplan­te Pro­jek­te austauschen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Zugangs­da­ten zum Vor­trag auf der Home­page der BfB Ener­gie eG: www​.bfb​-ener​gie​.de

Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG | Aktiv im Land­kreis Forchheim

Die Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie ist eine Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft mit Sitz in Neun­kir­chen am Brand im Land­kreis Forch­heim. Die Idee zur Genos­sen­schafts­grün­dung ent­stand 2011. Inhalt­lich fokus­siert sich die Genos­sen­schaft seit­her auf eine regio­na­le und dezen­tra­le Ener­gie­wen­de, auf Wis­sens­ver­mitt­lung und die Ein­be­zie­hung der Bürger:innen bei der Trans­for­ma­ti­on des Ener­gie­sy­stems. Das Ziel: Eine dezen­tra­le, ver­netz­te und weit­ge­hend eigen­stän­di­ge Strom­ver­sor­gung. Die Bür­ger-für-Bür­ger-Ener­gie eG ist regio­na­ler bava­ria­strom Ver­triebs­part­ner für den Land­kreis Forch­heim. Das Lan­des­netz­werk Bür­ger­en­er­gie Bay­ern e. V. (BEBay) bie­tet in Koope­ra­ti­on mit natur­strom vor Ort bay­ern­weit bava­ria­strom an, der zu 100 Pro­zent aus Öko-Kraft­wer­ken in Bay­ern stammt.

Alle Infos und Strom­wech­sel­for­mu­lar unter: www​.bfb​-ener​gie​.de/​b​a​v​a​r​i​a​s​t​rom