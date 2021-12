Ab Sams­tag Ter­min­ver­ein­ba­rung nötig

Das Baye­ri­sche Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels wird ab Sams­tag, 4. Dezem­ber 2021, aus­schließ­lich nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung geöff­net haben. Die Freie Impf­stun­de wird daher nur noch bis Frei­tag, 3. Dezem­ber 2021, angeboten.

Sie haben ab Sams­tag zwei Mög­lich­kei­ten an eine schnel­le Imp­fung zu kommen:

Mög­lich­keit 1: Regi­strie­ren und Ter­min­ver­ein­ba­rung unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern

Mög­lich­keit 2: Anruf in der Hot­line: 09571–18–9060

Das Impf­zen­trum in Lich­ten­fels bie­tet an allen sie­ben Tage der Woche Ter­mi­ne für Imp­fun­gen an. Es gibt vie­le freie Impf­ter­mi­ne. Mit der Ter­min­ver­ga­be wird es kei­ne lan­gen War­te­zei­ten – ins­be­son­de­re in der jet­zi­gen kal­ten und nas­sen Jah­res­zeit bei Regen, Wind und Schnee vor dem Impf­zen­trum – mehr geben.