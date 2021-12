Welt­erbe aus Kindersicht

Jähr­lich zur Advents­zeit prä­sen­tiert das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg einen digi­ta­len Advents­ka­len­der auf sei­nen social media Kanä­len. So wur­den in der Ver­gan­gen­heit bereits nach­hal­ti­ge Pro­jek­te in der Welt­erbe­stadt vor­ge­stellt oder Anre­gun­gen für Momen­te zum Inne­hal­ten im vor­weih­nacht­li­chen Bam­berg gegeben.

Für den dies­jäh­ri­gen Advents­ka­len­der des Zen­trums Welt­erbe Bam­berg haben die Kin­der des Schü­ler­horts Don Bos­co zu Stift und Papier gegrif­fen. Die Hort­kin­der haben für den Advents­ka­len­der vie­le Bam­ber­ger Moti­ve – von Klein Vene­dig bis zur Hums­e­ra – gemalt.

Zu sehen sind die Moti­ve ab dem 1. Dezem­ber auf Face­book (https://​www​.face​book​.com/​z​e​n​t​r​u​m​w​e​l​t​e​r​b​e​b​a​m​b​erg) und Insta­gram (https://​www​.insta​gram​.com/​z​e​n​t​r​u​m​.​w​e​l​t​e​r​b​e​.​b​a​m​b​e​rg/).