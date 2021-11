Die Orts­durch­fahrt von Bur­kers­dorf kann wie­der befah­ren wer­den. Bei der offi­zi­el­len Frei­ga­be freu­te sich Land­rat Klaus Löff­ler über die gelun­ge­ne Umset­zung der Pla­nun­gen, in die die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger eng mit ein­ge­bun­den waren. „Wenn wir bau­en, dann pla­nen wir das nicht für uns, son­dern bespre­chen das mit den Men­schen vor Ort“, beton­te der Land­rat die Vor­ge­hens­wei­se und dank­te dies­be­züg­lich beson­ders Vol­ker Wün­disch als Sprach­rohr für die Bur­kers­dor­fer Bevölkerung.

Land­rat Klaus Löff­ler bezif­fer­te die Kosten für die gemein­sam mit dem Markt Küps durch­ge­führ­te Maß­nah­me auf 2,66 Mil­lio­nen Euro. Die Orts­durch­fahrt wur­de auf einer Län­ge von 475 Metern und einer Brei­te von sechs Metern aus­ge­baut. Zudem wur­den Geh­we­ge und eine bar­rie­re­freie Que­rungs­hil­fe für die Ver­kehrs­si­cher­heit angelegt.

Bau­be­ginn der Maß­nah­me war im Okto­ber 2020. Umso erfreu­li­cher ist es laut Land­rat Klaus Löff­ler, dass die Arbei­ten noch vor dem Win­ter abge­schlos­sen wer­den konn­ten. Vor die­sem Hin­ter­grund dank­te der Land­rat der Bau­fir­ma AS Bau aus Hof für die schnel­le und rei­bungs­lo­se Aus­füh­rung, aber auch dem Inge­nieur­bü­ro IVS aus Kro­nach für die her­vor­ra­gen­de Pla­nung. Der beson­de­re Dank von Land­rat Löff­ler galt jedoch den Anwoh­nern für ihre Geduld wäh­rend der Bau­pha­se und den damit ver­bun­de­nen Ein­schrän­kun­gen. Er zeig­te sich über­zeugt, dass durch die Maß­nah­me eine deut­li­che Ver­bes­se­rung der Infra­struk­tur erzielt wird.

Dies sah auch Bür­ger­mei­ster Bernd Reb­han so, der auf zahl­rei­che wei­te­re Maß­nah­men nicht zuletzt in Ver­bin­dung mit der Dorf­er­neue­rung blick­te. „Bur­kers­dorf wur­de in den ver­gan­ge­nen vier­ein­halb Jah­ren nahe­zu kom­plett umge­gra­ben“, sprach Reb­han neben der nun abge­schlos­se­nen Maß­nah­me auch die Aus­wei­sung eines Bau­ge­bie­tes sowie die Ver­sor­gung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit lei­stungs­star­kem Glas­fa­ser­an­schluss an, die 2023 abge­schlos­sen sein soll. „Ins­ge­samt ist Bur­kers­dorf damit sehr gut auf­ge­stellt“, beton­te der Bür­ger­mei­ster und sprach dabei von einem groß­ar­ti­gen Erfolg, der nicht zuletzt auch Land­rat Klaus Löff­ler auf­grund des­sen per­sön­li­chen Ein­sat­zes zu ver­dan­ken sei.

„Der Aus­bau der Stra­ße direkt im Anschluss an die Dorf­er­neue­rung war ein Glücks­griff“, ver­deut­lich­te Vol­ker Wün­disch stell­ver­tre­tend für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Bur­kers­dorfs. Die Dorf­ge­mein­schaft habe in die Bau­pla­nung ihre Vor­stel­lun­gen mit ein­brin­gen kön­nen: „Das hat sich gelohnt“, zeig­te sich Wün­disch zufrie­den und dank­te dafür allen Beteiligten.