Gabi Schmidt, Land­tags­ab­ge­ord­ne­te aus Uehl­feld und stell­ver­tre­ten­de Bun­des­vor­sit­zen­de der Frei­en Wäh­ler, ist in ihrem Amt als Vize­prä­si­den­tin der IED, des Insti­tuts der Euro­päi­schen Demo­kra­ten, bestä­tigt wor­den. Das Prä­si­di­um besteht aus Ver­tre­tern aus Ita­li­en, Deutsch­land, Spa­ni­en, Bel­gi­en, Frank­reich, Polen und Zypern.

Die IED ist eine gemein­nüt­zi­ge Ver­ei­ni­gung mit Sitz in Brüs­sel, die 2007 als For­schungs­in­sti­tut gegrün­det wur­de. Die IED orga­ni­siert als poli­ti­scher Think Tank unter ande­rem Ver­an­stal­tun­gen, Semi­na­re und Kon­fe­ren­zen, bei denen sich Poli­ti­ker und Exper­ten aus ganz Euro­pa aus­tau­schen kön­nen. „Beson­ders am Her­zen lie­gen mir dabei Ver­an­stal­tun­gen, mit denen wir Jugend­li­che errei­chen und bei denen wir uns mit dem Jugend­li­chen aus ganz Euro­pa aus­tau­schen kön­nen“, sagt Schmidt.

Ange­schlos­sen ist die IED der Euro­päi­schen Demo­kra­ti­schen Par­tei, der EDP, in der Schmidt eben­falls seit knapp acht Jah­ren mit­ar­bei­tet. Die EDP ist ein Zusam­men­schluss euro­päi­scher Par­tei­en und setzt sich für eine Ver­tie­fung der euro­päi­schen Inte­gra­ti­on ein.

Gabi Schmidt ist über­zeug­te Euro­päe­rin und in ihrer Funk­ti­on als Land­tags­ab­ge­ord­ne­te auch Mit­glied des Aus­schus­ses für Bun­des- und Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten. Wich­tig ist ihr eben­falls die Ver­net­zung der Frei­en Wäh­ler mit den EU-Abge­ord­ne­ten der Par­tei: „Auf die­se Wei­se kön­nen wir Ein­fluss auf die EU-Gesetz­ge­bung neh­men und auch in Brüs­sel und Straß­burg für unse­re Über­zeu­gun­gen kämpfen.“