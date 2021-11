Wer aktu­ell in der Dun­kel­heit am Land­rats­amt vor­bei­kommt, sieht das Gebäu­de außer­ge­wöhn­lich beleuch­tet. Die Behör­de folgt damit der Kam­pa­gne „Oran­ge the world“ von UN WOMEN und setzt damit ein sicht­ba­res Zei­chen gegen Gewalt an Frau­en und Mäd­chen. „Welt­weit ist ein Anstieg häus­li­cher Gewalt zu ver­zeich­nen. Mit die­ser Akti­on wol­len auch wir hier vor Ort auf die­ses tabui­sier­te The­ma auf­merk­sam und damit zugleich deut­lich machen, dass Gewalt im All­ge­mei­nen und gegen­über Frau und Mäd­chen im Beson­de­ren in kei­ner Wei­se zu tole­rie­ren ist“, betont Land­rat Klaus Löff­ler. Dank­bar zeig­te er sich gegen­über der Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten Lisa Gratz­ke, die die Akti­on vor Ort orga­ni­siert hat.

Bei UN Women han­delt es sich um eine Ein­heit der Ver­ein­ten Natio­nen, die sich für die Gleich­stel­lung der Geschlech­ter und die Stär­kung von Frau­en und Mäd­chen ein­setzt. An die­ser Akti­on betei­li­gen sich welt­weit zahl­rei­che Ein­rich­tun­gen und las­sen ihre Gebäu­de in oran­ge­far­be­nem Licht erstrah­len. Im Land­kreis Kro­nach betei­li­gen sich das Land­rats­amt und das erz­bi­schöf­li­che Jugend­amt. Die Far­be Oran­ge steht dabei für die Been­di­gung der geschlechts­spe­zi­fi­schen Gewalt.