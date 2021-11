Bür­ger­mei­ster Ste­fan Förtsch lädt herz­lich zu einer Bür­ger­ver­samm­lung am Mitt­woch, 01.12.2021 um 19:00 Uhr. Auf­grund der unge­bro­che­nen Dyna­mik im Infek­ti­ons­ge­sche­hen fin­det die Bür­ger­ver­samm­lung rein online statt. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und kön­nen sich über die Home­page www​.egloff​stein​.de für die Teil­nah­me an der Video­kon­fe­renz anmel­den und erhal­ten dann den Zugangs­link per Email übermittelt.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Stadt­mar­ke­ting Bam­berg schlägt neu­en Markt vor, um Markt­kauf­leu­ten zu hel­fen „Bam­berg Markt“ statt „Weih­nachts­markt“ – Stadt­mar­ke­ting schlägt zusätz­li­chen Markt im Früh­jahr vor Kei­ne alter­na­ti­ve Ver­an­stal­tung kann den finan­zi­el­len Ver­lust für…