Stadt Bam­berg möch­te Gast­ge­ber­stadt für Spe­cial Olym­pics World Games 2023 werden

Pünkt­lich vor Fri­sten­de hat die Stadt Bam­berg ihre Bewer­bung als „Host Town“ ein­ge­reicht, um im besten Fall als eine von meh­re­ren Gast­ge­ber­städ­ten aus­ge­wählt zu wer­den. Zu den Spe­cial Olym­pics World Games 2023 in Ber­lin wer­den 170 Dele­ga­tio­nen inter­na­tio­na­ler Sport­le­rin­nen und Sport­ler erwar­tet. Jede Dele­ga­ti­on wird einer „Host Town“ zuge­ord­net, in der ein vier­tä­ti­ges Pro­gramm gebo­ten wird. Nach einem ein­stim­mi­gen Stadt­rats­be­schluss hat die Stadt Bam­berg damit ihren Hut in den Ring geworfen.

Zitat:

Durch die­se Mög­lich­keit der Begeg­nung, des Mit­ein­an­ders, des Sports und der sozia­len Teil­ha­be kön­nen wir als gesam­te Stadt­ge­sell­schaft einen ‚Sprung nach vor­ne‘ machen und mit viel Rücken­wind unser Mot­to mit Taten stär­ken: Bam­berg l(i)ebt Inklusion.

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke

Die Bewer­bung besteht aus einem Moti­va­ti­ons­schrei­ben, einem Kurz­kon­zept und der Vor­stel­lung eines mög­li­chen Pro­gramms, das auf die Sport­le­rin­nen und Sport­ler in Bam­berg war­ten wür­de. Das Mot­to für die „Host Town“ lau­tet: „Bam­berg l(i)ebt Inklu­si­on“. Die­ses Mot­to muss­te nicht eigens für die Bewer­bung ent­wickelt wer­den. Viel­mehr spie­gelt sich dar­in eine lan­ge Geschich­te in Bam­berg wider. Zunächst getra­gen von Ehren­amt­li­chen und der Zivil­ge­sell­schaft hat die Stadt Bam­berg weit vor der gesetz­li­chen Ver­pflich­tung einen Behin­der­ten­be­auf­trag­ten bestellt, einen Akti­ons­plan erstellt und auch mit einem eige­nen städ­ti­schen Amt für Inklu­si­on Zei­chen gesetzt.

„Bam­berg ist eine idea­le Gast­ge­ber­stadt für die Spe­cial Olym­pics World Games, gera­de auch, weil vie­le sehr unter­schied­li­che Men­schen und Orga­ni­sa­tio­nen davon über­zeugt sind und sich mit uns auf den Weg machen wer­den“, so Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke im Moti­va­ti­ons­schrei­ben. Mit dabei sind Ein­rich­tun­gen wie die Lebens­hil­fe Bam­berg e.V., die Offe­ne Behin­der­ten­ar­beit (OBA), die Arbeits­ge­mein­schaft chro­nisch-kran­ker und behin­der­ter Men­schen e.V.(ARGE) und der För­der­kreis gool­kids e.V. (Part­ner der Spe­cial Olym­pics Bay­ern SOBY).

Sport­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeufer ist über­zeugt, dass „gera­de der Sport eine Magie inne­hat, die sich posi­tiv auf Lebens­läu­fe aus­wirkt. Daher för­dern wir die­se Begeg­nun­gen von beein­träch­tig­ten und nicht-beein­träch­tig­ten Sport­le­rin­nen und Sport­lern auf loka­ler und regio­na­ler Ebe­ne.“ Ger­ne wol­le man die­se Begeg­nun­gen als „Host Town“ auf natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Ebe­ne erweitern.

Wie geht es mit der Bewer­bung weiter?

Vor­aus­sicht­lich im Dezem­ber oder Janu­ar wer­den vom Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee Spe­cial Olym­pics Deutsch­land die „Host-Town“-Kommunen benannt. Für den Fall des Zuschlags für Bam­berg wird das ört­li­che Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee bereits Anfang des Jah­res 2022 sei­ne Arbeit auf­neh­men. Wei­te­re Schrit­te sind bereits vor­ge­zeich­net wie die Teil­nah­me Bam­ber­ger Sport­le­rin­nen und Sport­ler bei den natio­na­len Wett­kämp­fen im Som­mer 2022 in Ber­lin, der städ­ti­sche Neu­jahrs­emp­fang 2023 unter dem Bewer­bungs­mot­to oder der Welt­kul­tur­er­be­lauf 2023. Auch über den Som­mer 2023 hin­aus und unab­hän­gig von den Spe­cial Olym­pics 2023 wird der Pro­zess in Bam­berg wei­ter­lau­fen. „Wir wer­den auf krea­ti­ve Wei­se und unter Ein­be­zie­hung mög­lichst vie­ler Akteu­re immer wie­der neu nach geeig­ne­ten Wegen suchen. Hier­zu tra­gen auch die Koope­ra­tio­nen mit den Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät bei“, so Bil­dungs- und Sport­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeufer.