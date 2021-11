Am 23. Novem­ber 2021 hat Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL, vor dem Baye­ri­schen Land­tag sei­ne 13. Regie­rungs­er­klä­rung zur aktu­el­len Lage der Coro­na-Pan­de­mie in Bay­ern gehal­ten. Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL: „Bay­ern hat ein regio­na­les Stu­fen­kon­zept. Es gilt: Brem­sen, Blocken und Boo­stern. Wir machen einen Lock­down für Unge­impf­te, flä­chen­deckend 2G und 2Gplus sowie 3G bei Arbeit und ÖPNV. In Hot­spots gilt eine har­te Not­brem­se für alle und nur mit Aus­nah­men für Schu­le, Kita und Handel.“