Auf Grund der sich ver­schär­fen­den Coro­na-Situa­ti­on haben wir uns ent­schlos­sen, ab Mon­tag, den 29.11.2021 wie­der in den Video-Kara­te-Unter­richt zu gehen. Auch der Weih­nachts­lehr­gang mit Prü­fun­gen muss lei­der aus­fal­len. Wenn es im Jahr 2022 wie­der mach­bar ist, wird unser erster Lehr­gang auch mit Prü­fun­gen sein. Es ist also nur eine kur­ze Ver­schie­bung. (Hof­fent­lich). Die Orga­ni­sa­ti­on des Video­trai­nings, wie Anmel­dung und Zugangs­da­ten obliegt Thor­sten Leh­mann, er klärt mit den Trai­nern die Zei­ten ab und hilft ger­ne wei­ter. Die Übungs­ein­hei­ten der Ver­ei­ne, Pox­dorf, Wei­lers­bach, Neu­ses-Eggols­heim, Forch­heim-Reuth, Effeltrich und Pretz­feld fin­den also zu gewohn­ten Zei­ten aber Online statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Zugangs­da­ten unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de