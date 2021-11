Impf­bus

Der Impf­bus tourt wei­ter durch den Land­kreis Kro­nach. Nach­ste­hend eine Über­sicht über die näch­sten Hal­te­stel­len und Termine:

Don­ners­tag, 2. Dezem­ber: Stein­wie­sen, Park­platz Nah­kauf, 12 Uhr bis 18 Uhr

Sams­tag, 4. Dezem­ber: Tettau, Dis­ka-Park­platz, 10 Uhr bis 16 Uhr

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen ein­fach vor­bei­kom­men und sich im Impf­bus imp­fen las­sen. Ledig­lich ein Aus­weis ist erfor­der­lich. Wel­cher Impf­stoff am jewei­li­gen Stand­ort ver­ab­reicht wird, ist von der tages­ak­tu­el­len Ver­füg­bar­keit abhän­gig und muss vor Ort erfragt wer­den. In der Regel konn­ten bis­lang die Impf­stof­fe von Johnson&Johnson sowie von Bio­n­tech vor­ge­hal­ten wer­den. Auch eine gewünsch­te Auf­fri­schimp­fung ist am Impf­bus möglich.

Impf­zen­trum und Außenstellen

Dar­über hin­aus besteht auch wei­ter­hin die Mög­lich­keit, sich ohne Ter­min im Kro­nacher Impf­zen­trum imp­fen zu las­sen. Die näch­sten Impf­mög­lich­kei­ten ohne Ter­min: Mitt­woch (1.12.) von 13 bis 18 Uhr, Frei­tag (3.12.) von 13 bis 22 Uhr und Sams­tag (4.12.) von 8 bis 15 Uhr. Der Zeit­raum wur­de dadurch am Frei­tag um vier Stun­den ver­län­gert. Aller­dings kann es auf­grund der hohen Nach­fra­ge aktu­ell zu War­te­zei­ten kom­men. Zudem kann für eine gewünsch­te Imp­fung im Impf­zen­trum auch ein Ter­min vor­ab ver­ein­bart werden.