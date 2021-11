„2G plus-Regel doch eher schwie­rig umsetzbar“

Der Baye­ri­sche Fuß­ball-Ver­band hat am Mitt­woch (24. Novem­ber) neben dem Frau­en auch für den Her­ren­be­reich die Win­ter­pau­se ange­ord­net. Aus­ge­nom­men davon ist die Regio­nal­li­ga Bay­ern, sie wur­de im Som­mer expli­zit als Pro­fi­li­ga ein­ge­stuft. Alle für die­ses Jahr vor­ge­se­he­nen Par­tien in den Ligen des Ver­ban­des sowie in den Pokal­wett­be­wer­ben fin­den daher nicht statt. Damit reagier­te der Baye­ri­sche Fuß­ball-Ver­band auf den Beschluss des Baye­ri­schen Land­tags, der die epi­de­mi­sche Lage für den Frei­staat fest­ge­stellt hat. Somit wird das Spiel des FC Ein­tracht Bam­berg am Sams­tag gegen den TSV Abtswind nicht ausgetragen.

Der FCE Ein­tracht Bam­berg geht mit 45 Punk­ten als Tabel­len­zwei­ter in die Win­ter­pau­se, punkt­gleich mit Spit­zen­rei­ter ATSV Erlan­gen. Aller­dings haben die Bam­ber­ger zwei Spie­le weni­ger absol­viert als die Mann­schaft aus der Huge­not­ten­stadt. Drit­ter ist die DJK Vil­z­ing mit 44 Punk­ten, dann folgt die SpVgg Ans­bach mit eben­falls 44 Punk­ten. Trai­ner Juli­an Kol­beck: „Wer hät­te das gedacht, dass Coro­na noch mal so ein­schnei­dend ist. Vor fünf Wochen spiel­ten wir noch das Der­by gegen Don Bos­co Bam­berg vor fast 2.000 Zuschau­ern, jetzt müs­sen wir auf­grund der ver­schärf­ten Coro­na-Maß­nah­men vor­zei­tig in die Win­ter­pau­se. Aber natür­lich steht die Gesund­heit über allem! Dazu kommt, dass die 2G plus-Regel im Ama­teur­be­reich doch eher schwie­rig umsetz­bar ist. Ich hof­fe, dass wir als Land, aber auch jeder Ein­zel­ne gesund durch die vier­te Wel­le kom­men und wir im neu­en Jahr wie­der voll angrei­fen können.“

Nach aktu­el­lem Stand geht es für den FCE wei­ter am 5. März 2021 mit dem Spiel beim

Würz­bur­ger FV. Für die im Novem­ber aus­ge­fal­le­nen Spie­le (bei der SpVgg Bay­ern Hof, beim TSV Groß­bar­dorf, zu Hau­se gegen den TSV Abtswind) sind noch kei­ne neu­en Ter­mi­ne final festgelegt.

Alle bis­he­ri­gen Spie­le in der Gesamtübersicht: