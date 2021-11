Der­zeit fin­den im Rah­men der Erstel­lung des Senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zep­tes Work­shops zum The­ma Woh­nen statt: Im Alter zu Hau­se woh­nen blei­ben, auch wenn Hil­fen benö­tigt wer­den – das wün­schen sich die mei­sten Men­schen. Dazu gehö­ren unter ande­rem eine ent­spre­chend aus­ge­stat­te­te Woh­nung und ein Wohn­um­feld, das die täg­li­che Grund­ver­sor­gung sichert.

Den Auf­takt des The­men­schwer­punk­tes Woh­nen mach­te am 21. Okto­ber der Work­shop zum The­ma „Woh­nen zu Hau­se“. Am 18. Novem­ber ging es um das „Wohn­um­feld“. Ein wei­te­rer Ter­min fin­det – die­ses Mal aus­schließ­lich online – am Sams­tag, 4. Dezem­ber, statt. Von 9.30 bis 12.30 Uhr ste­hen „Alter­na­ti­ve Wohn­for­men“ im Mit­tel­punkt. Wel­che Alter­na­ti­ven gibt es zum Woh­nen zu Hau­se, im Alten- oder Pfle­ge­heim? Was passt zu mir: eine Senio­ren-Wohn­ge­mein­schaft, ein Mehr­ge­nera­tio­nen­woh­nen, eine Pfle­ge-WG, ambu­lan­te Unter­stüt­zung? Wel­che Ange­bo­te wün­schen wir uns für unse­re Stadt? In die­sem Work­shop sol­len bereits vor­han­de­ne Mög­lich­kei­ten ent­deckt und Wunsch-Alter­na­ti­ven ent­wickelt werden.

Der Work­shop fin­det auf­grund der aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on aus­schließ­lich online über Zoom statt. Den Zugangs­link erhal­ten Inter­es­sier­te beim Senio­ren­amt per E‑Mail an seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erteilt auch die Ansprech­part­ne­rin für das Senio­ren­po­li­ti­sche Gesamt­kon­zept, die städ­ti­sche Senio­ren­be­auf­trag­te Bri­git­te Nürn­ber­ger, unter Tele­fon 0921 251604 oder E‑Mail seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de.