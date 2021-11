„Cut­ting Crew Hair-Design“ unter den TOP 15 Fri­seur­sa­lons in Deutschland

TOP HAIR – DIE MES­SE Düs­sel­dorf: Fina­li­sten bei TOP Salon – The Chal­len­ge 2022 ste­hen fest

„Cut­ting Crew Hair-Design“ von Andre­as Nuissl in Bay­reuth, Bad­stra­ße 7, gehört zu den besten Fri­seur­sa­lons in Deutsch­land. Bei dem Wett­be­werb „TOP Salon – The Chal­len­ge 2022“ des füh­ren­den Fach­ma­ga­zins der Bran­che TOP HAIR Inter­na­tio­nal erreich­te das Unter­neh­men die End­run­de der 15 besten Salons in der Kate­go­rie „Mar­ke­ting“.

Auch in die­sem Jahr sucht das renom­mier­te Fri­seur-Fach­ma­ga­zin TOP HAIR Inter­na­tio­nal wie­der die besten Fri­seur­sa­lons aus Deutsch­land und Öster­reich. Erneut bewar­ben sich für 2022 wie­der hun­der­te Salons für den begehr­ten Preis in den fünf ver­schie­de­nen Kate­go­rien. Nach einer Vor­auswahl durch die Redak­ti­on des Maga­zins schaff­ten es davon nur die besten auf den Tisch der dies­jäh­ri­gen Jury zur Bewer­tung und nun ste­hen die 15 Fina­li­sten fest. Der TOP Salon Award wird in fünf Kate­go­rien ver­lie­hen: Best Prac­ti­ce (Tra­di­ti­on, dau­er­haf­ter Erfolg und ste­ti­ge Wei­ter­ent­wick­lung), Digi­tal Busi­ness (digi­ta­le Maß­nah­men im Betrieb nach innen und außen, die Vor­tei­le gegen­über Mit­be­wer­bern ein­brin­gen), Design (die Aus­zeich­nung für rich­tungs­wei­sen­de Raum­ge­stal­tung), Employ­er (hier sind Salons ange­spro­chen, die Talen­te auf außer­ge­wöhn­li­che Art för­dern und aus­bil­den) und Mar­ke­ting (her­aus­ra­gen­de Ver­mark­tun­gen). Auf der TOP HAIR Mes­se in Düs­sel­dorf wer­den die Sie­ger am Sams­tag, 5. März, gekürt.

Das füh­ren­de Fri­seur-Fach­ma­ga­zin TOP HAIR Inter­na­tio­nal zeich­net bereits seit über 20 Jah­ren die TOP Salons in Deutsch­land (auch Bewer­bun­gen aus Öster­reich sind dabei zuge­las­sen) aus. Pro Kate­go­rie nomi­nier­te die Jury, bestehend aus Dr. Rebec­ca Kan­d­ler (Chef­re­dak­teu­rin und Ver­lags­lei­te­rin TOP HAIR Inter­na­tio­nal), Frank Bror­mann (Fri­seur­un­ter­neh­mer und Cali­gra­phy Cut-Erfin­der), Lars Nico­la­i­sen (Fri­seur­un­ter­neh­mer) und Stef­fi Burk­hart (New Work-Exper­tin), im Vor­feld jeweils drei Salons. Zu den ent­schei­den­den Kri­te­ri­en zähl­ten das Unter­neh­mens­kon­zept, der wirt­schaft­li­che Erfolg und die Qua­li­tät der ange­bo­te­nen Dienst­lei­stung. Alle Fina­li­sten wer­den ab sofort von dem Myste­ry Check-Unter­neh­men ISC-CX aus Mün­chen durch anony­me Test­kun­den ganz genau unter die Lupe genom­men. Die­se ent­schei­den dann gemein­sam mit der Jury über die Gewin­ner des begehr­ten TOP Salon Awards. Am Ende zählt das Gesamtpaket.

Alle nomi­nier­ten Salon­teams wer­den am Sams­tag­abend auf die TOP HAIR – DIE MES­SE in Düs­sel­dorf ein­ge­la­den, wo die Jury­mit­glie­der die Gewin­ner live dem Publi­kum vor­stel­len. Alle Nomi­nier­ten und Sie­ger wer­den außer­dem in den „Club der Besten“ auf­ge­nom­men, einem exklu­si­ven Kreis Deutsch­lands bester Friseurunternehmer.

Die Fach­mes­se TOP HAIR – DIE MES­SE Düs­sel­dorf ist am Sams­tag, 5. März 2022, von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Ein­lass bis 19 Uhr, anschlie­ßend Eröff­nungs­show und Par­ty) und am Sonn­tag, 6. März 2022, von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöff­net. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net auf www​.top​-hairin​ter​na​tio​nal​.de und www​.face​book​.com/​T​O​P​H​A​I​R​D​i​e​M​e​sse.

Infor­ma­tio­nen zu „Cut­ting Crew Hair-Design“: www​.cut​ting​-crew​.net